Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın Bilecik'te başkanlar kurulu toplantısına katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın Bilecik'te başkanlar kurulu toplantısına katıldı

29.01.2021 12:49 | Son Güncelleme: 29.01.2021 12:52
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın Bilecik'te başkanlar kurulu toplantısına katıldı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Bilecik'te sendikanın başkanlar kurulu toplantısına katıldıYalçın, toplantısı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, toplu sözleşme süreçleriyle ilgili bilgiler aktardı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Bilecik'te sendikanın başkanlar kurulu toplantısına katıldı

Yalçın, toplantısı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, toplu sözleşme süreçleriyle ilgili bilgiler aktardı.

Taleplerini dile getiren Yalçın, "Memur-Sen olarak yaptığımız tespitler ve çalışmalar neticesinde, en düşük devlet memuru maaşının yüzde 10'u kadar, her çalışan için standart olarak seyyanen zam olarak verilmesi konusunda teklifimizi sunduk. Bu anlamda ısrarımız devam ediyor. " dedi

Yalçın, 6. Dönem Toplu Sözleşmedeki beklentilerini dile getirerek " Hükümetin memurları memnun edecek bir toplu sözleşme sistematiği için şimdiden hazırlıklarını yapması gerekiyor." diye konuştu.

Kamuda istihdam biçiminin fazla çeşitlendiğini savunan Yalçın, "Biz bu dağınıklığın bir an önce bitmesini istiyoruz. Memur-Sen olarak şu ana kadar yaptığımız bilgilendirmeyi, bakış açısını, rakamları dikkate alarak her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu ortaya koyuyoruz. Yeter ki bu konuda alandaki sorunlar giderilsin. Bu anlamdaki keşmekeş ortadan kaldırılsın istiyoruz." ifadesini kullandı.

Yalçın, daha sonra başkanlar kurulu toplantısına katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tayyib Hoşbaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Selçuk Özdağ Muharrem İnce Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Cemal Hünal Ceyda Düvenci
Spor Okan Buruk Serdar Aziz Ersun Yanal Ömer Ali Şahiner İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kavga Silah Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın Bilecik'te başkanlar kurulu toplantısına katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 13:07:00. #1.14#
title