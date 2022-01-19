Memur Sen Genel Başkanı Yalçın, AK Parti'li Ünal ve Elitaş ile görüştü - Haberler
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Memur Sen Genel Başkanı Yalçın, AK Parti'li Ünal ve Elitaş ile görüştü

Memur Sen Genel Başkanı Yalçın, AK Parti'li Ünal ve Elitaş ile görüştü
Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Haberler | Politika

MEMUR Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, AK Parti Grup Başkan Vekilleri Mahir Ünal ve Mustafa Elitaş ile görüştü.

MEMUR Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, AK Parti Grup Başkan Vekilleri Mahir Ünal ve Mustafa Elitaş ile görüştü.

Memur Sen'den yapılan açıklamaya göre; Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Eğitim Bir Sen Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yalçın Yayla, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi beklenen Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi konusunda AK Parti Grup Başkan Vekilleri Mahir Ünal ve Mustafa Elitaş ile görüştü.Yalçın, görüşmede, kanun teklifindeki eksikliklere dikkat çekerek, "Öğretmenlik mesleğini düzenleyen müstakil bir meslek kanunu konusunda ortaya konulan niyet ve irade ile gösterilen çabalar, öğretmenlerimizi memnun etmişse de TBMM'ye sevk edilen ve komisyondan geçen teklif, ne yazık ki içeriği itibarıyla bir meslek kanunu denilmekten uzaktır. Eğer beklentiler doğrultusunda eksiklikler giderilmezse, bugüne kadar gösterilen çaba, verilen emek heba olacaktır" dedi.


Memur Sen Genel Başkanı Yalçın, AK Parti'li Ünal ve Elitaş ile görüştü

Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Son Dakika Haberleri

Ali Yalçın, Memur Sen, AK Parti, Memur, Politika, Haber

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