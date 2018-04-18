Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın Açıklaması

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, sendikalarının Türkiye için son derece kıymetli bir yerde durduğunu belirterek, "Emek hareketleri ve bu ülkenin gelişmesi açısından da son derece önemli misyonu olduğunu 15 Temmuz gecesinde bütün milletimiz görmüş oldu." dedi.

Yalçın, Memur-Sen İzmir Şubesi'nin yeni hizmet binasının açılışında yaptığı konuşmada, Memur-Sen'in 1 milyonu aşkın üyesiyle Türkiye'nin en büyük örgütlü emek hareketi haline geldiğini söyledi.

Sadece Türkiye'de değil, dünya ölçeğinde bütün emek örgütleriyle karşılıklı iş birliği anlaşması yaptıklarını ve kapasitelerini geliştirdiklerini ifade eden Yalçın, şöyle konuştu:

"Biz üyeyi kıymetli görüyoruz, üyeye kıymet veriyoruz, üye de sendikasına kıymet veriyor. Onun için sendikanın üyeleri değil, üyelerin sendikasıyız biz. Üyeye, ülkeye, insanlığa katkı sunan ve her geçen gün daha fazla vites büyüten bir pozisyonumuz var. Türkiye için üye için emek dünyası için Memur-Sen son derece kıymetli. Memur-Sen, Türkiye için son derece kıymetli bir yerde duruyor. Emek hareketleri ve bu ülkenin gelişmesi açısından da son derece önemli misyonu olduğunu 15 Temmuz gecesinde bütün milletimiz görmüş oldu. Çünkü derdimiz millet, kendimiz millet, yükümüz yeni bir medeniyet. Memur-Sen bundan sonra da çalışmalarını arttıracak, üyeyi de ülkeyi de rahatlatacak."

Konuşmanın ardından yapılan duadan sonra Memur-Sen İzmir Şubesinin yeni hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.