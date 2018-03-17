Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın Açıklaması

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bizim medeniyetimiz 5 şehirden yönetildi ve domine edildi. 5 şehrin 4'ü düşürüldü. Kudüs, Şam, Bağdat, Kahire, İstanbul... 4'ü etkisizleştirildi. 1 tanesi kaldı onun için hamle üzerine hamle geliyor. Türkiye 15 Temmuz'dan sonra kendine geldiği için Fırat Kalkanı ile Afrin'de küresel teröre karşı mücadele veriyor." dedi.

Yalçın, kentteki bir otelde düzenlenen "Eğitim-Bir-Sen Büyük Trakya Buluşması" toplantısında, Türkiye'nin düşmanlarının geçmişten bu yana planlar yaptığını anlattı.

Stratejik planın adım adım uygulandığını belirten Yalçın, "Irak gitti, Libya yok, Mısır yok, Suriye paramparça kan gölü, Sudan bölündü, Tunus aynı şekilde, Cezayir için ayrı bir plan devam ediyor. Türkiye 2000'den sonra 9 tane hamleyle diz çöktürülmek istendi." dedi.

Yalçın, "En son işgal hareketi 15 Temmuz'da ülke amansız bir şekilde, nefes alamayacak bir şekilde bitirilmek istendi. Ama bu millet, tarihte 'Fransız devrimi' diye anlatılan hikayenin çok daha fevkinde çok daha bir destansı duruşla tarihe altın harflerle bir mücadeleyi kazıdı. Tanka, tüfeğe, palete, füzeye karşı bu ülke millet iradesini sokaklara yansıtarak, tarihe onurlu bir duruşu kaydederek bağımsızlığını asla ve asla teslim etmedi." değerlendirmesini yaptı.

Memur-Sen teşkilatının her zaman milletin yanında durduğunu belirten Yalçın, şöyle devam etti:

"Neyin nereden kaynaklandığını, hangi olayın nereden tetiklendiğini bilen bir teşkilat olarak, 2000'den sonra 9 defa mühendislik yapıldı, 9'unda da millet iradesinin yanında durarak, 'Bu bir küresel operasyon, yerli işbirlikçiler değişebilir ama küresel plan Türkiye'ye karşı değişmiyor' deyip, tamamında dalga kırdı. 15 Temmuz'da maliyet hesabı yapmaksızın, 'Azıcık bekleyelim, ne olur duruma bakalım, ona göre pozisyon alırız' demek gibi saat 00.30'u bekleyen, fotoğraf netleşmeye başladığında kalabalığa karışıp, slogan atan bir teşkilat olmadı. 23.17'de üyesine mesaj atıp 23.30'da sosyal medyadan çağrı yapıp 24.00 olmadan canlı yayınlara bağlanıp, 'Gün bugündür, an bu andır, millet iradesinin yanında darbenin karşısındayız' diyerek sokağa inen bir teşkilatız."

"Türkiye 15 Temmuz'da bağırsaklarını temizledi"

Devletin kariyer ve liyakat sistemine göre yeniden yapılanması gerektiğini dile getiren Yalçın, "Devletin bugünkü geldiği noktanın sorumlusu buradakiler değildir. Sorumlusu öğrencileri Gezi Parkı'na götüren, işini savsaklayan ve yanlış kullananlardır. Bugünkü geliş noktasına getirenler Cumhuriyet Mitingleri'ne çocukları götürmeye çalışan, işini yanlış yapanlar ve görevini yanlış kullananlardır. Okulların bahçesinde siyah tişörtle yatıp mesaj vermeye çalışanlardır. Okulları politize etmeye çalışanlar, bulunduğu görevi bu millete bu devlete karşı sorumluluk olarak değil, sorumsuzluk olarak yerine getirenlerdir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nen 15 Temmuz'da bağırsaklarını temizleyerek, yeni bir zemine geldiğini ifade eden Yalçın, şöyle devam etti:

"Böyle bir zeminde Türkiye'nin yapması gereken şey kamuyu düzgün yapılandırmak. İş güvencesine dokunmadan, liyakat ve kariyer esasına göre kamuyu düzenlemek, yatırım yapılmış yöneticilerle güçlü devlet olmak için bu anlamda güçlü bir omurgayı meydana getirebilmektir. Bunu yaparsanız bu coğrafyadaki planlara karşı koyabilirsiniz. Bizim medeniyetimiz 5 şehirden yönetildi ve domine edildi. 5 şehrin 4'ü düşürüldü. Kudüs, Şam, Bağdat, Kahire, İstanbul... 4'ü etkisizleştirildi. 1 tanesi kaldı onun için hamle üzerine hamle geliyor. Türkiye 15 Temmuz'dan sonra kendine geldiği için Fırat Kalkanı ile Afrin'de küresel teröre karşı mücadele veriyor."

Konuşmanın ardından, Eğitim-Bir-Sen Edirne Şube Başkanı Erdinç Dalgıç, Yalçın'a Edirnekari tablo hediye etti.

Toplantıya, Edirne Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'dan sendika üyeleri katıldı.