Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "12 teklif paketi masada görüşülüyor"

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "12 teklif paketi masada görüşülüyor"

Kamu işveren heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti arasında 5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nin dördüncüsü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda yapıldı.

16.08.2019 14:59
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın:

Kamu işveren heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti arasında 5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nin dördüncüsü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda yapıldı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın:
Kaynak: AA
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