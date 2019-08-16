Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "12 teklif paketi masada görüşülüyor"
Kamu işveren heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti arasında 5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nin dördüncüsü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda yapıldı.
16.08.2019 14:59
Kamu işveren heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti arasında 5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nin dördüncüsü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda yapıldı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Kaynak: AA