Memur - Sen Genel Başkanı Ali Yalçın Muş'ta

18.10.2019 17:38

Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Suriye'nin toprak bütünlüğünün yeniden temin edilebilmesi ve ona halel gelmesine kimsenin fırsat vermemesi noktasında ülkemizin bir inisiyatif aldığını söyleyerek, "Bunun içinde Mehmetçiğimiz orada varlık göstererek, dirayet ve cesaretle küresel oyunu, emperyalizmin oyununu bozmaya çalışıyor" dedi.



Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sendikasının hizmet kolları arasında yer alan Eğitim-Bir-Sen Muş Şubesinin yeni hizmet binasının açılışı için geldiği kentte, ilk olarak Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz'ü ziyaret etti. Burada Vali Gündüzöz ile bir süre sohbet eden Genel Başkan Yalçın, daha sonra Muş Alparslan Üniversitesine geçti. Genel Başkan Yalçın, daha sonra sendikasının hizmet kolları arasında yer alan Eğitim-Bir-Sen Muş Şubesinin yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı. Burada konuşan Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Eğitim-Bir-Sen Muş Şubesinin hizmet binasının hayırlı olması temennisinde bulundu.



Daha sonra kürsüye gelen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, coğrafyamızda konvansiyonel güce dönüşen yeni haçlı birliklerinin terör örgütleri üzerinden coğrafyayı dizayn etmeye çalıştığı, uluslararası sistemin taşeronlarının coğrafyada oluşturduğu sancıları yaşadıklarını ve Suriye'de bir dizayn gerçekleştirildiğini söyledi. Türkiye'nin Suriye'de bir inisiyatif aldığını kaydeden Yalçın, "Ve o dizayn orada uluslararası terör örgütlerinin, Amerika'nın ve benzer bütün Avrupa'daki emperyalist güçlerin silah yığarak bu coğrafyadaki insanların birbirini katletmesine, birbirini bu anlamda boğazlamasına ve coğrafyanın huzur görmemesine yönelik yaptıkları mühendisliklere karşı Türkiye cesaretle bölgede Barış Pınarı Harekatı yaparak, Suriye'den buraya misafir ettiğimiz mülteci, sığınmacı diye ifade edilen dolayısıyla oradaki muhacir kardeşlerimizin bu ülkeden yeniden topraklarına dönebilmesi, orada güvenli alan oluşturulabilmesi ve topraklarında hayatlarını idama ettirerek Suriye'nin toprak bütünlüğünün yeniden temin edilebilmesi ve ona halel gelmesine kimsenin fırsat vermemesi noktasında ülkemiz bir inisiyatif alıyor. Bunun içinde Mehmetçiğimiz orada varlık göstererek, dirayet ve cesaretle küresel oyunu, emperyalizmin oyununu bozmaya çalışıyor" dedi.



Suriyelilerin Barış Pınarı Harekatı'yla yeniden topraklarına dönmesi için orada bir dirayet ve bir duruş gösterildiğini anlatan Genel Başkan Yalçın, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletimiz, orada cesaretle ve kararlılıkla bir duruş göstererek yanı başımızdaki ateşin daha fazla sürmemesi, oradaki trajedinin bir an önce bitmesi ve güvenli bölge ile ülkemizde misafir ettiğimiz arkadaşlarımızın, muhacirlerimizin yeniden topraklarına dönmesi için bir dirayet ve bir duruş gösteriliyor. Devletimiz hem sahada varlığını ortaya koyarken, askerimiz, Mehmetçiğimiz orada bu zemini temin etmeye çalışırken, canıyla bedel öderken, yaralanarak, gazi olarak o şerefi, o onuru taşırken, devletimiz de bir tarafta diplomasiyle masada süreci bütün ulusal boyutuyla ve uluslararası aktörlerle bir süreç yönetimi yapıyor. Buna ilişkin dün devletimizin kararlılığıyla ortaya çıkmış olan süre tahdidi ve bu süre içerisinde terörün mutlaka güvenli bölgeden çekilmesi ve oranın kontrolünün Türkiye'ye verilme konusunda karar kılınmış olması önemli bir aşama" diye konuştu.



Muş Belediye Başkanı Feyat Asya da, Eğitim-Bir-Sen Muş Şubesinin hizmet binasının açılışının yapılmasından mutluluk duyduğunu aktardı. Memur-Sen'in kuruluş aşamasını yakinen bildiğini kaydeden Başkan Asya, "Sendikal kavramı ve STK kavramı tamamen bu ülkede sol jargonun eline, sol egemenliğine bırakılan bir dönemden rahmetli Akif İnan ve bir grup arkadaşlarıyla birlikte Hak-İş Sendikasını emsal örnek göstermek suretiyle Memur-Sen kurulmuştur. Memur-Sen kurulduğunda da yine bir avuç arkadaşımızla birlikte o zaman bu ilde sendikacılık yapmak çok ama çok zordu. Çünkü iki farklı kutba karşı çatışarak, kimisine göre etnik milliyetçilik üzerine, bir başkası da etnik milliyetçiliği dışlamışlığın üzerine sendikacılık yapıyorduk" ifadelerini kullandı.



Düzenlenen törene; Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı, Memur-Sen Muş Şube Başkanı Mahir Barışan, STK temsilcileri, kamu kurum amirleri ve eğitimciler katıldı.



Konuşmaların ardından kurdele kesimi yapılarak Eğitim-Bir-Sen Muş Şubesinin yeni hizmet binasının açılışı yapıldı. - MUŞ

Kaynak: İHA