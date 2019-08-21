21.08.2019 22:39

- Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın;"Masayı işletme noktasında elimizden gelen gayreti gösterdik"

"Masanın işletilmesi konusunda bu anlamda istediğimiz seviye bir türlü yakalanamadı"

ANKARA - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Masayı işletme noktasında elimizden gelen gayreti gösterdik. Masanın işletilmesi konusunda bu anlamda istediğimiz seviye bir türlü yakalanamadı" dedi.

Yalçın, Konfederasyon Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, "Masayı işletme noktasında elimizden gelen gayreti gösterdik. Sonuna kadar müzakere yürüttüğümüz, masayı zorladığımız bir toplu sözleşme süreci uyuşmazlıkla sonuçlanmıştır ve hakem heyetine gidecektir. Hakem Kurulunda itirazlarımızı ifade edeceğiz" dedi.

1 Ağustos'ta başlayan toplu sözleşme sürecinin uzlaşmazlıkla sonuçlandığını belirten Yalçın, süreci bire bir takip ederek, olumlu sonuçlandırma noktasında ellerinden gelen gayreti ortaya koyduklarını söyledi. Yalçın, "Masanın işletilmesi konusunda bu anlamda istediğimiz seviye bir türlü yakalanamadı. Bunu gördüğümüz için süre uzatımı istedik. Hiçbir sendikamızla gelinen nokta itibarıyla uyuşmazlık görüşmesi yapılmadı" ifadesini kullandı.

"Masada 'bunu anlaştık' dediğimiz konu, masadan hakem heyetine giderken hiç görüşülmemiş muamelesi gördü" diyen Yalçın, Memur-Sen ve yetkili sendikalarca masaya sunulan tekliflerden azımsanmayacak bir bölümünün kamu işverenince kabul edilmesine rağmen hiçbir teklif kabul edilmemiş gibi tutanak tutulduğunu ifade etti.

Zam tekliflerini, kamuoyuna açıkladıkları rakamın üzerine çıkarmadıklarını belirten Yalçın, "Genel Başkanlarımızla, teknik ekibimizle sonuna kadar masadaydık. Çünkü masa, bizim için en önemli kazanım üretme mekanizmasıdır. 4 toplu sözleşmeyi yürütmüş bir Konfederasyon olarak şimdiye kadar masada hep kazanım ürettik ve masanın kazanım üretme kapasitesini bildiğimiz için masayı her zaman birinci derecede önemsedik" diye konuştu. dedi.

Bundan önceki toplu sözleşmelerde masa marifetiyle götürdükleri her 100 teklifin 40'ını kazanıma dönüştürmeyi başardıklarını belirterek Yalçın, "Onun için masayı işletme noktasında elimizden gelen gayreti gösterdik. Sonuna kadar müzakere yürüttüğümüz, masayı zorladığımız, kamu görevlilerinin haklı beklentilerine cevap üretmek, kazanım üretmek, onları rahatlatmak için sonuna kadar bu anlamda teşkilat istişaremizle ortaya koyduğumuz refleksleri hiç esirgemediğimiz bir toplu sözleşme süreci uyuşmazlıkla sonuçlanmıştır ve hakem heyetine gidecektir.

Biz, bu süreçte şerhli olarak teslim aldığımız bu tespit tutanaklarının açmazlarını, masaya ilişkin sıkıntıları ve masada kazanım olarak kararlaştırılan, kamu işveren heyeti tarafı bileşenlerinin, sendikaların teker teker not ettiği, nihayetinde Bakan'ın kendisinin özel olarak bir uyuşmazlık hali olursa diye not ettiği konuların masada kazanım olarak üretilmemiş gibi sıfır noktasında değerlendirilmesini ve 20 günlük sürenin işletilmemiş gibi muamele görmesini çok doğru bulmadık, dolayısıyla Hakem Kurulunda itirazlarımızı ifade edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA