Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan PTT çalışanlarına anlamlı ziyaret Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan PTT çalışanlarına anlamlı ziyaret Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, korona virüsle mücadele sürecinde bile işlerini hassasiyetle sürdüren ve stratejik bir rol oynayan PTT çalışanlarını ziyaret etti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan PTT çalışanlarına anlamlı ziyaret

ANKARA - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, korona virüsle mücadele sürecinde bile işlerini hassasiyetle sürdüren ve stratejik bir rol oynayan PTT çalışanlarını ziyaret etti.

Korona virüs salgınına karşı kamu görevlileri özellikle vatandaşlara hizmet noktasında stratejik bir rol oynuyor. Bu kapsamda PTT çalışanları salgından sonra da çalışmalarına devam ediyor ve vatandaşlara hizmet üretmeyi sürdürüyor.

Daha önce de açıklamalarında PTT çalışanlarının büyük bir alkışı hak ettiğini ifade eden Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Birlik Haber-Sen Genel Başkanı Ömer Budak, Memur-Sen Ankara İl Temsilcisi Ali Yaz ve Birlik Haber-Sen Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Yenimahalle'de bulunan PTT Ankara Başmüdürlüğü'nü ziyaret etti.

Tüm PTT çalışanlarına minnettarız

Salgına karşı alınan tedbirlere uyularak gerçekleştirilen ziyarette Yalçın, PTT çalışanlarına emeklerinden ötürü minnettar olduklarını ifade etti.

Özellikle bu sürecin iki tane stratejik kurumu olduğunu söyleyen Yalçın, "Birisi sağlık çalışanları, diğeri PTT çalışanları çünkü hayatın akışı bu alanda çalışan arkadaşların üstün gayretlerine bağlı. Bu yüzden PTT çalışanları olarak hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Yalçın sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Biz kamu görevlisiyiz. Böyle zamanlarda da devletimizin yanında dururuz, milletimizin hizmetinde oluruz. Devletin önemi böyle durumlarda anlaşılır. Avrupa'da yaşanan sıkıntılar, ABD'de yaşanan sıkıntılar dikkatimizi çekiyor" ifadelerini kullandı.

Sosyal mesafeye dikkat edeceğiz

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler noktasında hassasiyetin en üst noktada tutulmasını isteyen Yalçın, "Sosyal mesafeye dikkat edeceğiz. Ancak yöneticilerle sosyal mesafe olmamalı. Yöneticiler de sürecin içinde olmalı" dedi.

Yalçın kendisinin de Salı günü PTT çalışanlarıyla birlikte maske dağıtacağını ifade ederek, şöyle devam etti: "Ben de Salı günü çantayı omzuma alacağım ve bir gün boyunca maske dağıtacağım. Bunu buradan ifade etmek istiyorum. Ben öğretmen bir arkadaşınızım ama bu süreçte sen ben olmaz, biz olur. Ayrıca özellikle PTT çalışanlarımızın bu gayretinin, çabalarının takdir edilmesi ve taltif edilmesi gerekir, hatta ek ödemelendirme gibi bir destek verilebilir" şeklinde konuştu.

Yalçın'ndan vatandaşlara e-alışveriş uyarısı

Genel Başkan Ali Yalçın, acil olmayan alışverişler noktasında vatandaşları uyardı. Sürecin yoğunluğuna ve tedbirlerin hayati önemine değinen Yalçın, vatandaşları uyararak "Vatandaşlarımızın bu süreçte yoğunluğa neden olacak alışverişlerden kaçınmalarını tavsiye ediyoruz. Özellikle acil olmayan ve daha sonra temin edilebilecek ürünleri satın almayı lütfen erteleyin" diye konuştu.

Kaynak: İHA