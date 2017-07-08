Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Öcal, Suriyeli hamile kadın ve bebeğinin cenazesine katıldı

Habibe Öcal: "Faillerin en ağır cezayla yargılanmasını talep ediyoruz"



SAKARYA - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde tecavüz edildikten sonra başına taşla vurularak öldürülen Suriyeli hamile kadın ve 10 aylık bebeğinin cenaze namazına katılan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Habibe Öcal, "Faillerin en ağır cezayla yargılanmasını talep ediyoruz. Bir zulümden kaçarken, başka bir zulme kurban giden anneye ve yavrularına Allah'tan rahmet, acılı ailesine ise sabırlar diliyoruz" dedi.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Habibe Öcal, Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde tecavüz edildikten sonra başına taşla vurularak öldürülen Suriyeli hamile kadın ve 10 aylık bebeğinin cenaze namazına katıldı. Cenaze namazı öncesinde Orhan Cami önünde basın açıklaması yapan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Habibe Öcal, "Türkiye'nin verdiği destek dışında, neredeyse kimsesiz bırakılan Suriyeli kardeşlerimizle ilgili oluşturulmaya çalışılan algıyı yıkabiliriz. Aksi takdirde kabul görmeyen olaylara engel olamayacağız. Sivil toplum alanında mücadele yürüten tüm örgütler olarak, evlerinden zorla koparılmış bu insanları müşteki olarak değil, insanlık ailesinin fertleri olarak görmek durumundayız. Başta kadın hakları mücadelesi yürüten kuruluşlar, insan hakları örgütlerine duyarlı sivil toplum kuruluşları sessizliğe gömülerek yaşasaydı, Cuma günü doğumu olacak olan Emani Al-Rahmun'iyi mücadelelerin dışına iterek Suriyeli misafirlerimizi öteki olmaya müsaade etmemeliyiz. Sakarya'da yaşanmış olan menfur olayı, vahşeti kınıyor. Faillerin en ağır cezayla yargılanmasını talep ediyoruz. Bir zulümden kaçarken, başka bir zulme kurban giden anneye ve yavrularına Allah'tan rahmet, acılı ailesine ise sabırlar diliyoruz" dedi.