Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanlığından kan bağışı
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Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanlığından kan bağışı

Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Nurhak Ensarioğlu, onlarca üyesiyle birlikte kan bağışında bulundu.

Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanlığından kan bağışı
13.05.2020 22:16 | Son Güncelleme: 13.05.2020 22:16

Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Nurhak Ensarioğlu, onlarca üyesiyle birlikte kan bağışında bulundu.

Memur-Sen Mardin İl Başkanlığı tarafından kan bağışı kampanyasında çağrıda bulunduğu Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanlığı çağrıya cevap verdi, onlarca üyesiyle kan bağışında bulundu. Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Nurhak Ensarioğlu tarafından kan kampanyasına destek için üyeleri ve vatandaşlara çağrıda bulunarak akşam saat 21.00'da Diyarbakır'ın Kayapınar İlçesi Medya Kavşağında bulunan Kızılay Kan Bağışı araçlarının bulunduğu alana toplanarak kan bağışında bulundu. Üyeler ve vatandaşlar il başkanının öncülüğünde formları doldurarak tek tek sosyal mesafe kuralına uyup dezenfektan olduktan sonra araçlara geçerek bağışını yaptı. Bağış sonrası Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından bağışta bulunanlar tatlı ikramları yapıldı.

"Bizde Bitlis'e çağrıda bulunuyoruz"

Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Nurhak Ensarioğlu Mardin şubesi tarafından yapılan çağrıya hemen yanıt verdiklerini aktararak kendileri de kampanyanın devamı için Bitlis şube başkanlığına çağrıda bulunarak kan bağışına davet etti. Başkan Ensarioğlu, "Stokların azalmasından dolayı Kızlay'ın yaptığı çağrıya biz Memur-Sen olarak sesiz kalamazdık. İnsani olarak görevimizi yerine getirmek için Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanlığı olarak, tüm şube başkanlarımız, temsilcilerimiz, birçok üyemiz ile birlikte bugün burada kan bağışı yaptık. Bu bir ülke meselesi olduğu için, hepimizin kana ihtiyacı olabileceği için bugün hepimiz buradayız. İnşallah bu görevimizi en iyi şekilde yerine getirmek için tüm birleşenlerimizle buradayız. Biz hem üyelerimize hem de vatandaşlarımıza çağrıda bulunduk Diyarbakır olarak bu kampanyamıza inşallah en iyi şekilde duyarlı olup kampanya ya destek olacaklarına inanıyorum. Mardin şube başkanımızın bize yaptığı meydana karşı buradayız. Bizde Bitlis şube başkanımıza çağrıda bulunarak biz Diyarbakır olarak bağışımızı yaptık sıra onlarda diyoruz, sesimizi duyuyorlarsa çağrımıza kulak verin" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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