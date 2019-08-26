Memur-Sen'den "toplu sözleşme" açıklaması

26.08.2019 13:28

Memur-Sen Samsun İl Temsilcisi Hamdi Yıldız, 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin, "Milyonlarca insanı ilgilendiren ve fakat Kamu İşveren Heyetinin, konfederasyonumuza sunduğu teklifte yok saydığı bütün tekliflerimizin Hakem Kurulu tarafından dikkate alınmasını istiyoruz" dedi.



Yıldız, 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri hakkında "Emeğe Saygı, Adalete Davet" temasıyla yaptığı açıklamada, Memur-Sen olarak toplu pazarlık sürecinde Kamu İşveren Heyetiyle sözleşme imzalanmasını sağlamak için büyük çaba sarf ettiklerini söyledi. Bu gayretin yanı sıra basın açıklamalarıyla, iş bırakma eylemleriyle de sahada olduklarını ve heyeti desteklediklerini ifade eden Yıldız, "Biz, toplu sözleşme görüşmeleri boyunca masanın ve müzakerenin önemine inanarak çözüm üretmeye odaklandık ve sürecin uzlaşmayla sonuçlanması için büyük bir özveriyle çalıştık. Süreç tıkandığı anda bile 'gelin hakem kuruluna 3 günlük başvuru sürecini 1 güne indirelim ve müzakere sürecini 2 gün daha uzatalım, masada sorunları çözelim' dedik ama teklifimiz kabul edilmedi. Dün dedik bugün de diyoruz Memur-Sen'in teklifleri milletin talepleridir. Çünkü bu teklifler milletin maşeri vicdanında makas bulmuş adil ve hakkaniyetli tekliflerdir. Bu nedenle, Kamu İşveren Heyetinin, Merkez Bankasının gerek beklenti anketinde gerekse kendi tahmininde ifade ettiği enflasyon rakamlarının altında kalan tekliflerle masaya gelmesini kamu görevlilerinin emeğini değersizleştirmek olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.



"Davet ya da teklif yapılmadı"



Hakem Kuruluna başvuru sürecinin de Kamu İşveren Heyeti tarafından hakkaniyetli yürütülmediğini kaydeden Yıldız, "20 günlük, adeta insanüstü çabalarla, gece yarılarına kadar görüşülerek, tartışılarak üzerinde uzlaşma sağlanan azımsanmayacak sayıdaki teklifimiz Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna giderken yok sayılmıştır. Yasanın açık hükmüne aykırı bir şekilde, Toplu Sözleşme sürecinin müzakere aşamasının tamamlanmasıyla birlikte Kamu İşveren Heyeti tarafından ne Memur-Sen ne de genelden ayrı hizmet kolu toplu sözleşmesi imzalamaya yetkili bağlı sendikalarımıza incelemek, katkı sunmak ya da imza atmak üzere toplantı tutanağı teslim edilmemiş, bu yönde bir davet ya da teklif yapılmamıştır. Tam tersine konfederasyonumuzun ve sendikalarımızın imzadan kaçtıkları algısına neden olabilecek tespit tutanağı tutularak yetkinin kötü kullanılmasına, tarafların eşitliği ilkesine dayanan toplu pazarlık hakkının sekteye uğramasına neden olunmuştur" diye konuştu.



"Tekliflerimizde haklıyız"



"Biz bu ülkenin alın teriyiz" diyen Yıldız, şunları kaydetti:



"Biz devlet hizmetlerinin kesintisiz sürmesinin, devletin tüm unsurlarıyla işlemesinin teminatıyız. Biz ailelerimizle birlikte 20 milyonluk bir kitleyiz. Tekliflerimizde haklıyız, duruşumuzda hakkaniyetliyiz. Unutulmamalıdır ki kamu görevlilerinin memnuniyeti milletin memnuniyetidir. Hakem Kurulunun da bu gerçekten sarf-ı nazar etmeyeceğini umuyor ve bekliyoruz. Milyonlarca insanı ilgilendiren ve fakat Kamu İşveren Heyetinin, konfederasyonumuza sunduğu teklifte yok saydığı bütün tekliflerimizin Hakem Kurulu tarafından dikkate alınmasını istiyoruz. Biz Hakem Kurulundan, refahın tabana yayılmasını, gelir dağılımında adaletin sağlamasını istiyoruz. Biz, refahtan pay, paylaşımda adalet istiyoruz. Biz, kamu görevlilerinin yaşam standardını yükseltecek, emeğin hakkını takdir edecek bir karar bekliyoruz. Biz Hakem Kurulundan; elektrik ve doğal gaz zamlarının art arda yaşandığı, ulaşım ve barınma giderlerinin yükseldiği, enflasyonun tahmin ve hedeflerin üzerinde çıktığı, alım gücünün düştüğü, pek çok gider kaleminde artış yaşandığı bir süreçte bütün parametrelerin dikkate alındığı adil ve hakkaniyetli bir hüküm bekliyoruz." - SAMSUN

Kaynak: İHA