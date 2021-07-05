Memur-Sen'den seyyanen zam talebi

Memur-Sen Adana İl Temsilcisi Mehmet Sezer, memurun gelir kaybının giderilmesi gerektiğini belirterek, seyyanen zam istediklerini kaydetti.

Memur-Sen Adana İl Temsilcisi Mehmet Sezer, memurun gelir kaybının giderilmesi gerektiğini belirterek, seyyanen zam istediklerini kaydetti.

Sezer, üyeleriyle Atatürk Parkı'nda düzenlediği basın açıklamasında, bugün açıklanan yıllık bazda yüzde 17,53 enflasyonun, taleplerinde ne kadar haklı olduğunu ispatladığını söyledi.

Ağustosta başlayacak olan 6. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde seyyanen zam çağrılarının görüşülmesini ve gelir kayıplarının giderilmesini isteyen Sezer, şöyle devam etti

"Biz emeğimizin ve ekmeğimizin derdindeyiz, alın terimizin hakkını ve hizmetimizin ederini istiyoruz. Hiçbir gerçeği ıskalamadan, özellikle enflasyon üzerinden yaşanan gelir kayıplarının tazmini noktasında hem sesimizi hem de sözümüzü bu meydandan ve diğer 80 ilimizden yükseltiyoruz. Son 18 aylık enflasyon rakamlarına baktığımız zaman, hedeflenen enflasyonun 3 katı, maaş ve ücretlere yapılan artışın ise tam 2 katından fazla oranda bir sapma olduğu görülecektir. Biz, ilk günden beri bu yöntemin yanlış olduğunu dile getirdik."

Sezer, kamu görevlilerine, enflasyondan kaynaklanan ekonomik kayıpların telafisi için en düşük devlet memuru aylığının yüzde 10'u kadar seyyanen zam yapılmasını; en düşük devlet memuru maaşının da yükseltilmesini, sözleşmeli personelin de kadroya geçirilmesini istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven