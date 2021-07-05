Şırnak'ta Memur-Sen üyeleri seyyanen zam talep etti

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Şırnak'ta Memur-Sen üyeleri seyyanen zam talep etti

Anadolu Ajansı / Ekrem Payan - Haberler | Güncel

Memur-Sen Şırnak Şubesi üyeleri kamu görevlilerinin maaşlarına seyyanen zam yapılması talebinde bulundu.

Memur-Sen Şırnak Şubesi üyeleri kamu görevlilerinin maaşlarına seyyanen zam yapılması talebinde bulundu.

Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen sendika üyeleri adına basın açıklaması yapan Memur-Sen İl Başkanı Abdullah Çatı, bugün haziran ayı enflasyon rakamının açıklandığını ve böylelikle kamu görevlilerinin 2021 yılı 6 aylık zam oranına eklenecek enflasyon oranının belirlendiğini belirtti.

Çatı, şunları kaydetti:

"Ücrete yapılacak artışın dışında Türkiye'nin büyümesinde ve gelişmesinde en çok katkıya sahip olan kamu görevlilerine refahtan pay istiyoruz. Kamu görevlilerine, enflasyon kaynaklı yaşanan ekonomik kayıpların telafisi için en düşük devlet memuru aylığının yüzde 10'u kadar seyyanen zam yapılmasını, en düşük devlet memuru maaşının da yükseltilmesini istiyoruz. Kamuda istihdamın kadrolu olmasını ve sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini istiyoruz. Yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılarak personelin genel idari hizmetler sınıfına geçirilmesini istiyoruz. Siyasi iradenin vaadi olan 3600 ek göstergenin sınıf ve unvan ayrımı yapılmaksızın yerine getirilmesini istiyoruz. Aile yardımının artırılmasını ve emeklilere de ödenmesini istiyoruz. Ek ödeme oranlarında artış istiyoruz."

Şırnak'ta Memur-Sen üyeleri seyyanen zam talep etti
Şırnak'ta Memur-Sen üyeleri seyyanen zam talep etti
Şırnak'ta Memur-Sen üyeleri seyyanen zam talep etti
Şırnak'ta Memur-Sen üyeleri seyyanen zam talep etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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