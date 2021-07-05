Mardin'de Memur-Sen üyeleri seyyanen zam talep etti

Memur-Sen Mardin Şubesi üyeleri kamu görevlilerinin maaşlarına seyyanen zam yapılması talebinde bulundu.

Memur-Sen Mardin Şubesi üyeleri kamu görevlilerinin maaşlarına seyyanen zam yapılması talebinde bulundu.

Sendika üyeleri adına açıklama yapan Memur-Sen İl Başkanı Eyüp Değer, kamu görevlilerine emeklerinin karşılığının verilmesini istediklerini belirtti.

"Emeğimizin ve ekmeğimizin derdindeyiz. Alın terimizin hakkını ve hizmetimizin ederini istiyoruz. Hiçbir gerçeği ıskalamadan, özellikle enflasyon üzerinden yaşanan gelir kayıplarının tazmini noktasında hem sesimizi hem de sözümüzü bu meydandan ve diğer 80 ilimizden yükseltiyoruz." diyen Değer, Türkiye'den memurların refahına düşen payı istediklerini aktardı.

Değer, "En düşük devlet memuru maaşının yüzde 10'undan az olmamak üzere seyyanen zam talebini her zemin ve şartta dile getirdik, getirmeye de devam edeceğiz. Seyyanen zam çağrımız, bu kapsamda görülmeli, gelir kayıpları giderilmelidir." dedi.

Evet, Türkiye'nin ekonomisi büyüyor…

İhracatta tüm zamanların rekoru kırılıyor.

Fakat birçok kesimin haklı olarak tepki gösterdiği şekilde Türkiye'nin büyümesinden sadece

• yüksek gelirli kesim,

• büyük sermaye ve

• finans sektörü pay alıyor.

Büyümenin ürettiği kaynağı, bu kesimler kendi arasında paylaşıyor.

Ne yazık ki, gelir dağılımındaki makas gün geçtikçe açılıyor, ülkeyi ayakta tutan orta sınıf eriyor, tabanla tavan arasındaki uçurum büyüyor.

Evet, Türkiye ekonomisi büyüyor fakat memurlar büyümüyor.

Kamu görevlilerinin mali ve sosyal hakları söz konusu olduğunda

"mali disiplin",

"bütçe imkanları" ve

"tasarruf tedbirleri" başta olmak üzere çeşitli bahaneler üretiliyor.

Hal böyle iken;

Sermaye ve finans kesimi için teşvik paketleri, vergi afları çıkarılıyor.

Bunun bir sosyal maliyetinin olacağını herkesin düşünmesi gerekmiyor mu?

Ben buradan taleplerimizin bir kısmını sizlerle paylaşmak istiyorum:

1. Ücretlere yapılacak artışın dışında, Türkiye'nin büyümesinde ve gelişmesinde en çok katkıya sahip olan kamu görevlilerine refahtan pay istiyoruz.

2. Kamu görevlilerine, enflasyon kaynaklı yaşanan ekonomik kayıpların telafisi için en düşük devlet memuru aylığının %10'u kadar seyyanen zam yapılmasını; En düşük devlet memuru maaşının da yükseltilmesini istiyoruz.

3. Kamuda asli istihdamın kadrolu olmasını ve sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini istiyoruz.

4. Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılarak, Personelin Genel İdari Hizmetler Sınıfına geçirilmesini istiyoruz.

5. Siyasi iradenin vaadi olan 3600 ek göstergenin sınıf ve unvan ayrımı yapılmaksızın yerine getirilmesini istiyoruz.

6. Aile yardımının artırılmasını ve emeklilere de ödenmesini istiyoruz.

7. Memurlara da Dini Bayram İkramiyesi ödenmesini istiyoruz.

8. Ek Ödeme oranlarında artış istiyoruz.

9. Derece-Kademe sınırlandırılmasının kaldırılmasını istiyoruz.

10. Temel insan haklarından olan grev ve siyaset hakkının verilmesini istiyoruz.

KATILIMLARINIZDAN DOLAYI HEPİNİZE TEŞEKKÜR EDER, SAYGILAR SUNARIM

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan