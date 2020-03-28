Memur-Sen'den sağlıkçılara 50 bin adet "Yüz Siper" maskesi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Memur-Sen'den sağlıkçılara 50 bin adet "Yüz Siper" maskesi - Haber
Türkiye, Elazığ

Memur-Sen'den sağlıkçılara 50 bin adet "Yüz Siper" maskesi

Memur-Sen'den sağlıkçılara 50 bin adet "Yüz Siper" maskesi Korona virüsü salgını ile mücadele kapsamında Memur-Sen sağlıkçılar için 50 bin adet üç boyutlu yüz koruyucu siper maskesi sipariş etti, Elazığ dahil bir çok Bilim ve Sanat Merkezi'nde üretime başlandı.

28.03.2020 13:08 | Son Güncelleme: 28.03.2020 13:12
Memur-Sen'den sağlıkçılara 50 bin adet 'Yüz Siper' maskesi

Memur-Sen'den sağlıkçılara 50 bin adet "Yüz Siper" maskesi

ELAZIĞ - Korona virüsü salgını ile mücadele kapsamında Memur-Sen sağlıkçılar için 50 bin adet üç boyutlu yüz koruyucu siper maskesi sipariş etti, Elazığ dahil bir çok Bilim ve Sanat Merkezi'nde üretime başlandı.

Çin'de başlayıp dünyayı etkisine altına alan korona virüsüne karşı Türkiye de sağlık çalışanları yoğun bir mesai harcıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un talimatıyla ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Bilim ve Sanat Merkezi tarafından sağlık çalışanlarına 3-D yazıcıyla yüz siperi ve maske üretimi başlatıldı. Bunun üzerine Memur-Sen, Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığı protokol ile 50 bin 3-D yüz siper maskesi siparişi verdi. Diğer illerde olduğu gibi Elazığ'daki merkezde de talep edilen siperlerin üretimi başladı.Memur-Sen İl Başkanı İbrahim Bahşi de, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde faaliyet gösteren merkezde üretimi incelerken, siperlerin ücretsiz olarak hastanelere ulaştırılacağını aktardı.

Öte yandan, yüz siperi maskelerinde kullanılan yazılımının çevre illere de verilerek, yaygın olarak üretilmesine katkı sağlandığı aktarıldı.

Her zaman sağlık çalışanlarının yanında olduklarını belirten Memur-Sen Elazığ İl Başkanı İbrahim Bahşi, "Kovid 19 diye bilinen yeni tip korona virüs ile mücadelede sağlık çalışanlarımıza destek olmak ve korumak için Bilim ve Sanat Merkezi'nin ürettiği 'Yüz Siperi' maskeleri için buradayız. Gerçekten de herkes evinde kalırsa bu mücadele sonuç verecek. Ancak öteki tarafta sağlık çalışanlarımız bu anlamda bir mücadele veriyor, sürekli alandalar. Onları korumak için de Milli Eğitim Bakanlığı'mız hem Bilim ve Sanat Merkezi'nde hem Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde üretilen maske ve yüz siperi maskelerini Memur-Sen Genel Başkanımız Ali Yalçın, bakanlıkla gerekli yazışmaları yaptı ve 50 bin ürünün üretimini alma ve sağlık çalışanlarına hediye etme girişiminde bulundu" dedi.

"Türkiye'de bir ilki başararak, bu yüz koruyucu siperleri hazırladılar"

Maskelerin üç boyutlu yazıcıda üretildiğini ve yazılımın çevre illere de verildiğini aktaran Bahşi, "Sağlık çalışanları korumak için bu ürünleri desteklenmesi gerektiği noktasında bir karar alındı. Bakanımızın talimatları ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de girişimleri Elazığ Bilim ve Sanat Merkezi'nin değerli yöneticileri ve öğretmenlerine teşekkür ederiz. Gerçekten Türkiye'de bir ilki başararak, bu yüz koruyucu siperleri hazırladılar. Maskelerin üzerinden bir tarafında Elazığ, diğer tarafında da Bilsen yazıyor. Bu yazılımı çevre illere de vererek, oradaki Bilim ve Sanat Merkezi'nde üretilmesini de sağladılar. Şuan üç boyutlu yazıcıda üretiliyor" ifadelerini kullandı.

Memur-Sen'den sağlıkçılara 50 bin adet 'Yüz Siper' maskesi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Memur-Sen'den sağlıkçılara 50 bin adet "Yüz Siper" maskesi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum Haber
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum
Profesörün canlı yayında ağzından kaçırdığı tek kelime, Samsun halkını tedirgin etti Haber
Profesörün canlı yayında ağzından kaçırdığı tek kelime, Samsun halkını tedirgin etti
Ayet-el Kürsi'yi okuyan ABD'li şarkıcı, tüyleri diken diken etti Haber
Ayet-el Kürsi'yi okuyan ABD'li şarkıcı, tüyleri diken diken etti
Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti Haber
Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti
Bakan Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı Haber
Bakan Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı
Karantinada olan Aleyna Tilki, mini şortuyla direk üzerinde poz verdi Haber
Karantinada olan Aleyna Tilki, mini şortuyla direk üzerinde poz verdi
86 yaşındaki adam, ihtiyaçlarını karşılayan polislerden kendisine eş bulmasını istedi: Yalnızım yalnız
86 yaşındaki adam, ihtiyaçlarını karşılayan polislerden kendisine eş bulmasını istedi: Yalnızım yalnız
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi
Kibar tavrıyla dikkat çeken yaşlı amca: Allah devletimize sağlık sıhhat versin
Kibar tavrıyla dikkat çeken yaşlı amca: Allah devletimize sağlık sıhhat versin
'Arkadaşımda kalacağım' deyip ortadan kaybolan 2 genç kız, 3 günün sonunda bulundu
'Arkadaşımda kalacağım' deyip ortadan kaybolan 2 genç kız, 3 günün sonunda bulundu
New York'taki doktorun paylaştığı görüntülerde hastanelerin koronavirüse karşı yetersiz kaldığı ortaya çıktı
New York'taki doktorun paylaştığı görüntülerde hastanelerin koronavirüse karşı yetersiz kaldığı ortaya çıktı
Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Türkiye Barolar Birliği olağanüstü genel kurula gidiyor
Türkiye Barolar Birliği olağanüstü genel kurula gidiyor
Selçuk Bayraktar yerli solunum cihazına ait çalışmaların ilk görüntülerini paylaştı
Selçuk Bayraktar yerli solunum cihazına ait çalışmaların ilk görüntülerini paylaştı
Brezilyalı efsane oyuncu Rivaldo: Neymar dönmeli, Lautaro için erken
Brezilyalı efsane oyuncu Rivaldo: Neymar dönmeli, Lautaro için erken
Son dakika: Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: Zorunlu sebepler dışında şehirlerarası seyahat kısıtlanacak
Son dakika: Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: Zorunlu sebepler dışında şehirlerarası seyahat kısıtlanacak
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Hocamın da Abdurrahim'in de durumu çok iyi
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Hocamın da Abdurrahim'in de durumu çok iyi
Samsun'da karantinada kalan tıp öğrencisine sürpriz doğum günü düzenlendi
Samsun'da karantinada kalan tıp öğrencisine sürpriz doğum günü düzenlendi
Rize'de bir kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu
Rize'de bir kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu
Yattığı kanepede ölü bulunan vatandaşın evine ekipler özel kıyafet giyerek girdi
Yattığı kanepede ölü bulunan vatandaşın evine ekipler özel kıyafet giyerek girdi
Putin'in çalışma ofisi olan Kremlin Sarayı'nın bir çalışanında koronavirüs tespit edildi
Putin'in çalışma ofisi olan Kremlin Sarayı'nın bir çalışanında koronavirüs tespit edildi
THY, iç hat seferlerine kısıtlama getirdi
THY, iç hat seferlerine kısıtlama getirdi
Amazon'dan koronavirüsle mücadele için Türkiye'ye 3,5 milyon lira destek
Amazon'dan koronavirüsle mücadele için Türkiye'ye 3,5 milyon lira destek
Koronavirüs Türkiye'ye böyle yayıldı! İşte adım adım Kovid-19'un rotası
Koronavirüs Türkiye'ye böyle yayıldı! İşte adım adım Kovid-19'un rotası
Karantina yurdunda canlı yayın yapıp kız öğrencilerin eşyalarını gösteren 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı
Karantina yurdunda canlı yayın yapıp kız öğrencilerin eşyalarını gösteren 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı
Son dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya: Bugün 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulmuştur
Son dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya: Bugün 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulmuştur
Beşiktaş'ta Douglas ile yollar ayrılıyor
Beşiktaş'ta Douglas ile yollar ayrılıyor
Herkes aşıya kilitlenmişken Kayserili genç, dezenfeksiyon kabini geliştirdi
Herkes aşıya kilitlenmişken Kayserili genç, dezenfeksiyon kabini geliştirdi
14 yaşındaki kız çocuğu evinde ölü bulundu
14 yaşındaki kız çocuğu evinde ölü bulundu
Yurt dışında etkinlik düzenleyen Zülfü Livaneli ve eşi koronavirüse yakalandı
Yurt dışında etkinlik düzenleyen Zülfü Livaneli ve eşi koronavirüse yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Mustafa Şentop Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Hadise Kalben Şeyma Subaşı Demet Akalın
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Basketbolcu Hikmet Karaman Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Mart Rize İtalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Memur-Sen'den sağlıkçılara 50 bin adet "Yüz Siper" maskesi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2020 13:51:29. #1.15#
title