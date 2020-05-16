Memur-Sen'den kan bağış kampanyasına destek
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Memur-Sen'den kan bağış kampanyasına destek

Elazığ'da Memur-Sen kan stoklarında meydana gelen azalma nedeniyle "İyilik kanımızda var" sloganıyla düzenlenen kan bağış kampanyasına destek verdi.

Memur-Sen'den kan bağış kampanyasına destek
16.05.2020 10:12 | Son Güncelleme: 16.05.2020 10:12

Elazığ'da Memur-Sen kan stoklarında meydana gelen azalma nedeniyle "İyilik kanımızda var" sloganıyla düzenlenen kan bağış kampanyasına destek verdi.

Türk Kızılay Elazığ Şubesince Öğretmenevi önünde konuşlandırılan araca iftardan sonra gelen üyeler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ramazan nedeniyle kan stokları azalan Türk Kızılay için kan bağışında bulundu.

Memur-Sen Elazığ İl Temsilcisi İbrahim Bahşi, "Memur-Sen ailesi olarak her zaman devletimizin yanında milletimizin emrinde olduk. Memur-Sen'e bağlı sendikalarımızın il başkanları, yönetim kurulları ve üyeleriyle kan stoklarına destek olmaya geldik." dedi.

Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya da kan bağışı çağrılarına büyük bir desteğin geldiğini, Elazığ'da her gün iftardan sonra kan aracında büyük bir yoğunluk oluştuğunu belirtti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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