Memur-Sen'den kan bağış etkinliği

Memur-Sen Engelliler Komisyonu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle kan bağışı programı düzenledi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayasıyla Memur-Sen Genel Merkezi'nde kan bağışı etkinliği düzenlendi. Etkinlikte konuşan Memur-Sen Engelliler Komisyonu Başkanı Eşref Karaarslan, "Dünya nüfusunun yüzde 15'ini oluşturan engelli bireyler nüfusumuzun yüzde 7'sine tekabül etmektedir. Ülkemizde toplan nüfusun iş gücüne katılım oranı yüzde 50,3 iken, engelli nüfusun iş gücüne katılım oranı yüzde 22 civarındadır. Kamuda yaklaşık 60 bin engelli personelimiz memur kadrosunda çalışmaktadır. Engellilerin başta sosyal, kültürel, ekonomik, çalışma olmak üzere hayatın her alanında ayrımcılığa uğramadan var olabileceği, engellerle karşılaşmadan daha erişilebilir ve daha saygın şartlarda yaşayacağı bir düzeni sağlamak hepimizin asli görevidir" dedi.

Etkinlikte kan bağışında bulunan Hanefi Karadağ ise, "Biz engelliler olarak özellikle sosyal hayatın içerisinde yer almak istiyoruz. Engellilere karşı olan bakış açısının değişmesi talebindeyiz. Engellinin alan değil veren de olduğu, tüketici değil üretici de olduğunu ifade etmek için Memur-Sen'in düzenlemiş olduğu bu kan bağışında özellikle şehitlerimizin anısına böyle bir kan bağışında bulunduk. Bizler için gurur ve onur verici" diyerek, Memur-Sen'e etkinlikten dolayı teşekkür etti. - ANKARA