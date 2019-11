Memur-Sen'den "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" mesajı

25.11.2019 15:00 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:00

Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın, "Toplumsal olarak kadına şiddeti olağan gören zihniyetle mücadele edilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Aydın, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Türkçe, Arapça, İngilizce ve Fransızca yaptığı açıklamada, insan hakları ihlali olan şiddetin, önlemlere rağmen yaşamın her alanında yaşandığına işaret etti.

Geçmişte sadece kaba kuvvet ve fiziksel etkileri ile ele alınan şiddetin bugün çok yönlü değerlendirildiğini aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Güçlü olanın zayıf olana dönük uyguladığı fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik her türlü zarar verici eylemi içeren şiddet, kadınlar üzerinde tartışmasız daha yıkıcı sonuçlar bırakıyor. Kadına karşı şiddeti önlenmede, konuyu ideolojik polarizasyon enstrümanı kılmadan değerlendirmek ve insan onurunu merkeze alan çözümler geliştirmek zorunluluğuna inanıyoruz. Şiddetin toplumun her kesiminde ve toplumsal yaşamın her alanında ortadan kaldırılması için doğru politikaların üretilmesi ve yönetilmesi kadar önemli olan bir diğer husus, şiddeti salt yasa-ceza sarkacı içerisinde ele alan yaklaşımlar yerine proaktif/önleyici tedbirlerin geliştirilmesi ve toplumsal olarak kadına şiddeti olağan gören zihniyetle mücadele edilmesidir."

Şiddetin çalışma yaşamında iş sağlığı ve güvenliği sorunu olarak ortaya çıktığını vurgulayan Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Mobbing kadınların karar mekanizmalarına yükselmesinin önündeki görünmez engelleri artırmakta ve kariyer yolculuklarının kısalmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda 5'inci Dönem Toplu Sözleşme'de taleplerimiz arasında yer alan kadın kamu görevlilerine uygulanan mobbinge artırımlı ceza uygulanması talebimizin gerekli olduğunu hatırlatıyor ve bu taleplerimizin takipçisi olacağımızı yineliyoruz."

Kaynak: AA