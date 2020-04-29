Memur-Sen'den ihtiyaç sahiplerine kumanya yardımı
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Memur-Sen'den ihtiyaç sahiplerine kumanya yardımı

Memur-Sen, her Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan'da da kardeşlik, birlik ve yardımlaşma bilincini kuşanarak hayır kurumları aracılığı ile ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere toplamda 1 milyon 500 bin TL değerinde kumanya yardımında bulundu.

Memur-Sen'den ihtiyaç sahiplerine kumanya yardımı
29.04.2020 13:24 | Son Güncelleme: 29.04.2020 13:24

Memur-Sen, her Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan'da da kardeşlik, birlik ve yardımlaşma bilincini kuşanarak hayır kurumları aracılığı ile ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere toplamda 1 milyon 500 bin TL değerinde kumanya yardımında bulundu.

"Şimdi Vefa Zamanı" adıyla duyurulan yardım kampanyalarının sonuncusu da Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere kumanya yardımlarının yapılması oldu. Memur-Sen Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen basın açıklaması ile duyurulan kampanya kapsamında toplamda 1 milyon 500 bin TL'lik nakdi yardım Türkiye Diyanet Vakfı ve bazı hayır kurumları aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmış olacak. Yardımın duyuru toplantısında konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen olarak "Şimdi Vefa Zamanı" kampanyaları kapsamında ellerinden geldiği kadarıyla yardımlarını ve desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.

"Memur-Sen Vicdanıyla Merhamet-Sen'dir"

Genel Başkan Yalçın, "Halep'te fırınlarda un yok, kardeşlerimiz açlıkla karşı karşıya denildiğinde; teşkilatımız üyelerimize çağrı yapsın ve üyelerimiz yardım kuruluşuna '1 çuval un' bağışlasın, her ilden '1 Tır' organize edelim. '81 il 81 Tır' dediğimizde üyelerimiz seferber olmuş ve sadece İstanbul'dan '81 Tır' yola konmuşsa bu bir şeyi gösteriyor. Duyarlı bir teşkilatımız ve son derece duyarlı bir kitlemiz vardır. Memur-Sen diğerlerine göre değil, değerlerine göre sendikacılık yapıyor derken, slogan olsun diye söylemiyoruz. Yapılan icraat ifade bulsun diye söylüyoruz. Arakan, Suriye, Filistin, Doğu Türkistan, Mısır, Keşmir, nerde bir sıcak nokta varsa hep duyarlı davrandık ve anlayış farkımızı ortaya koyarak teşkilatlar olarak toplumun vicdanı olduk. Filipinler ve Nepal'deki afet ve felakette de toplum vicdanını harekete geçirdik. Ülkemiz içindeki zor zamanlarımızda da hep duyarlı davrandık. Van Depremi, Samsun Sel Felaketi, Elazığ Depremi dahil her zor anımızda örgütlü yapı olarak 'Yardım Kuruluşları' ile toplum vicdanını harekete geçirdik" şeklinde konuştu.

"Memur-Senlileri Vefa Sosyal Destek Grupları'nda gönüllü olmaya davet ediyoruz"

"Dünya ile ülkemiz şu an eş zamanlı olarak korona virüs salgını ile imtihan oluyor" diyen Yalçın, "Bu imtihan sadece ülkelerin, ülkemizin değil, bireylerin, kurumların, herkesin imtihanı. Batıda bazı ülkelerde hastalar dahi sınıflanarak sınıfta kalındığı görülüyor. Batıda insanlar yalnızlaşıyor. Ülkemizde ise 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkemiz gereği, vatandaşını ayrım yapmadan kıymetli görüyor ve 'Türkiye Vatandaşı' olmanın değerini hissettiriyor. 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' Kampanyası ile yardımlaşmaya çağırıyor ve kendisine el uzatanlara da el veriyor. Kısaca 'Batıda Yalnızlaşma, Ülkemizde Yardımlaşma' ön plana çıkmış durumda" ifadelerini kullandı.

Memur-Sen teşkilatına da çağrıda bulunan Yalçın, bu dönemde yardımlaşma ve dayanışmaya her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulduğunu belirterek "Biz, bir emek örgütü olarak kitlemizin sorunlarını çözmek için var gücümüzle uğraşırken bu zor süreçte elimizden geldiği ve gücümüzün yettiği kadar bu imkanlarımızı seferber ediyor, kitlemizi ise 'Vefa Sosyal Destek Grupları'nda gönüllü olarak görev almaya davet ediyoruz. Teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Çağrımızın gereğini yapıyorlar. Sendikalarımıza, Genel Başkanlarımıza teşekkür ediyorum tam bir seferberlik halindeler" diye konuştu.

Memur-Sen'in salgınla mücadelede bir sivil toplum kuruluşu olarak sorumluluklarını yerine getirdiğini de belirten Yalçın, bu konuda atılan adımları hatırlatarak "Konukevimizin sağlıkçılara tahsis ettik. 50 bin koruyucu malzeme temini ve teslimi gerçekleştirdik. 2 milyon TL'lik nakdi yardımda bulunduk. yardım kuruluşları ile "Şimdi Vefa Zamanı" dedik. Cumhurbaşkanımızla birlikte 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' dedik. Genel Başkanlar olarak 1 maaş bağışlayarak, kitlemize çağrıda bulunduk. 'Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından azad' olan Ramazan vesilesiyle yeni bir adım atıyor ve TDV üzerinden 1 milyon 500 bin TL kumanya yardımı yaparak, kitlemizi, toplumumuzu yardımlaşmaya, dayanışmaya çağırıyoruz. Bugün attığımız bu adımımızla birlikte Memur-Sen, bu zorlu süreçte toplamda 4 milyon TL'yi bulan bir yardım yapmıştır" şeklinde konuştu.

Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı yaraların sarılması amacıyla başlatılan "Şimdi Vefa Zamanı" kampanyası kapsamında Memur-Sen, daha önce Konukevlerinin sağlıkçılara tahsisi, 50 bin koruyucu malzeme temini ve teslimi, 2 milyon TL'lik nakdi yardım ve genel başkanlar olarak 1 maaşlık bağış yapmıştı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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