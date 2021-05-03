Memur-Sen'den, Honaz Belediye Başkanı Kepenek hakkında suç duyurusu
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Memur-Sen'den, Honaz Belediye Başkanı Kepenek hakkında suç duyurusu

Memur-Sen'den, Honaz Belediye Başkanı Kepenek hakkında suç duyurusu
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Memur-Sen Denizli İl Temsilcisi Feyzullah Öselmiş, Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'in sendikalara ilişkin sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

Memur-Sen Denizli İl Temsilcisi Feyzullah Öselmiş, Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'in sendikalara ilişkin sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

Feyzullah Öselmiş, yaptığı yazılı açıklamada, Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'in sosyal medya üzerinden paylaşılan ses kaydında, sendikalara yönelik küfürlü ifadeler kullandığını kaydetti.

Kepenek'in sözlerinin devleti temsile yetkili ve seçilmiş irade mensubuna yakışmadığını öne süren Öselmiş, şunları kaydetti:

"Sayın Kepenek partisinin tek partili dönemlerinden kalma tek olma, kendisini her şeyin üstünde görme alışkanlığından olsa gerek hadsiz sözleri ve galiz küfürleri pervasızca sarf edebilmiştir. Hiçbir makam ve güç, alın terinin, emeğin ve onun kutsiyetinin üzerinde değildir. Demokrasiye balans ayarı vermek için dün sahaya sürdüklerinin karşısına bugün daha güçlü, daha özgürlükçü sivil yapılarının çıkmasını hazmedemeyenlerin, karşılarına hakkı haykırmak için çıkanları hazmetmelerini beklemek abesle iştigal olacaktır. Demokrasiyi ve sivilleşmeyi içine sindiremeyenlerin 90'lı yıllara özlemi bir kez daha zuhur etmiş, sivil iradeye karşı olan niyetlerini açıkça ortaya sermiştir."

CHP'li belediyelerin yerel seçimlerden sonra işçi kıyımına, zorla sendika değiştirtme girişimlerine, "benden olmayana nefes aldırmam" anlayışına bir yenisinin daha eklendiğini savunan Öselmiş, "İşçi bayramında işçi ve kamu sendikaları ile emekçiye küfür ederek kutlama geleneği başlamıştır. Martın sonu bahar diyenler, Mayıs başında kara kışa geri döndüler. Başkan Kepenek'in diline vuran niyetini, kelimelere dökülen saygısız ve seviyesiz sözlerini şahsına iade ediyor, devlet edep ve adabına yakışmayan ifadelerinden dolayı suç duyurusunda bulunduğumuzu belirtmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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