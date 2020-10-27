Memur-Sen'den Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı söylemlerine tepki
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Memur-Sen'den Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı söylemlerine tepki

27.10.2020 14:59 | Son Güncelleme: 27.10.2020 15:04

Elazığ'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı söylemlerine tepki gösterilmesi Memur-Sen İl Temsilciliği öncülüğünde öğretmenevi önünde toplanan gruptan görüntü Grubun tekbir, salavat ve sloganlarla Macron'u protesto etmesi Memur-Sen İl Başkanı İbrahim Bahşi'nin konuşması...

Elazığ'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı söylemlerine tepki gösterilmesi

Memur-Sen İl Temsilciliği öncülüğünde öğretmenevi önünde toplanan gruptan görüntü

Grubun tekbir, salavat ve sloganlarla Macron'u protesto etmesi

Memur-Sen İl Başkanı İbrahim Bahşi'nin konuşması Memur-Sen'den Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı söylemlerine tepki

ELAZIĞ - Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) öncülüğünde öğretmenevi önünde toplanan grup, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı söylemlerine tepki gösterdi.

Memur-Sen'den Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı söylemlerine tepki
Memur-Sen'den Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı söylemlerine tepki
Memur-Sen'den Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı söylemlerine tepki
Memur-Sen'den Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı söylemlerine tepki

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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