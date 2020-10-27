Memur-Sen'den Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı söylemlerine tepki
27.10.2020 14:59 | Son Güncelleme: 27.10.2020 15:04
Elazığ'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı söylemlerine tepki gösterilmesi Memur-Sen İl Temsilciliği öncülüğünde öğretmenevi önünde toplanan gruptan görüntü Grubun tekbir, salavat ve sloganlarla Macron'u protesto etmesi Memur-Sen İl Başkanı İbrahim Bahşi'nin konuşması...
Elazığ'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı söylemlerine tepki gösterilmesi
Memur-Sen İl Temsilciliği öncülüğünde öğretmenevi önünde toplanan gruptan görüntü
Grubun tekbir, salavat ve sloganlarla Macron'u protesto etmesi
Memur-Sen İl Başkanı İbrahim Bahşi'nin konuşması Memur-Sen'den Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı söylemlerine tepki
ELAZIĞ - Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) öncülüğünde öğretmenevi önünde toplanan grup, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı söylemlerine tepki gösterdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen