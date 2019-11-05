Memur-Sen'den fidan dikimi seferberliğine destek

05.11.2019 10:28

Memur-Sen, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Geleceğe Nefes" temasıyla 11 Kasım'da düzenlenecek fidan dikimi seferberliğine destek verecek.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Geleceğe Nefes" temasıyla 11 Kasım 2019'da saat 11.11'de 81 ilde 2023 noktada 11 milyon fidan dikilecek.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Genel Merkez Yönetim Kurulu, bağlı 11 sendika, Yenimahalle Susuz Batıkent Çakırlar'daki Atatürk Orman Çiftliği arazisinde Memur-Sen hatıra ormanında fidan dikimine katılacak.

Açıklamaya göre, seferberliğe destek vermek isteyen vatandaşlar, www.gelecegenefes.com internet sitesinden, Türkiye'nin istediği bölgesinde dikilecek 5 ağaca kendi ve aile bireylerinin isimlerini vererek, fidan sahiplenebiliyor ya da bağışta bulunabiliyor.

Kaynak: AA