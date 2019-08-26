Memur-Sen'den "Emeğe Saygı, Adalete Davet"eylemi

26.08.2019 14:06

Samsun, Çankırı, Kastamonu'da Memur-Sen İl Temsilciliği tarafından "Emeğe Saygı, Adalete Davet" temalı basın açıklaması düzenlendi.

Samsun Memur-Sen Temsilcisi, 5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine ilişkin basın açıklaması yaptı.



Memur-Sen İl Temsilcisi Hamdi Yıldız, sendika binasının önünde yaptığı açıklamada, müzakere sürecinin hiç yaşanmamış gibi bir irade ortaya çıkması üzerine uyuşmazlıkla sonuçlandığını söyledi.



Sundukları 657 teklifin makul ve makbul olmasına rağmen kamu işverini tarafından hiçbir şekilde dikkate alınmadığını belirten Yıldız, şunları kaydetti:



"Dayanışma aidatı ve toplu sözleşme ikramiyesi gibi temel tekliflerimiz dahil hepsi gayet makul ve makbul teklifler olmasına karşın sanki hiç yapılmamış gibi kamu işvereni tarafından hiçbir şekilde dikkate alınmamış, bunlara ilişkin herhangi bir teklif masaya getirilmemiştir. Maalesef hakem kuruluna başvuru süreci de kamu işveren heyeti tarafından hakkaniyetli yürütülmemiştir. 20 günlük adeta insanüstü çabalarla, gece yarılarına kadar görüşülerek tartışılarak üzerinde uzlaşma sağlanan azımsanmayacak sayıdaki teklifimiz Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna giderken yok sayılmıştır."



Yıldız, kamu görevlileri olarak alın terinin değersizleştirilmesi, taşıdıkları misyonun görmezden gelinmesini kabul etmediklerini sözlerine ekledi.

Çankırı

Karatekin Parkı'nda bir araya gelen sendika üyeleri adına basın açıklamasını okuyan Volkan Kavak, 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlandığını belirtti.

Memur-Sen olarak toplu pazarlık sürecinde Kamu İşveren Heyetiyle sözleşme imzalanmasını sağlamak için büyük çaba sarf ettiklerini anlatan Kavak, şöyle dedi:

"Biz toplu sözleşme görüşmeleri boyunca masanın ve müzakerenin önemine inanarak çözüm üretmeye odaklandık ve sürecin uzlaşmayla sonuçlanması için büyük bir özveriyle çalıştık. Süreç tıkandığı anda bile, 'Gelin Hakem Kuruluna 3 günlük başvuru sürecini 1 güne indirelim ve müzakere sürecini 2 gün daha uzatalım, masada sorunları çözelim' dedik ama teklifimiz kabul edilmedi. Dün dedik, bugün de diyoruz. Memur-Sen'in teklifleri milletin talepleridir. Çünkü bu teklifler milletin vicdanında makes bulmuş adil ve hakkaniyetli tekliflerdir. Bu nedenle, Kamu İşveren Heyetinin, Merkez Bankasının gerek beklenti anketinde gerekse kendi tahmininde ifade ettiği enflasyon rakamlarının altında kalan tekliflerle masaya gelmesini kamu görevlilerinin emeğini değersizleştirmek olarak görüyoruz."

Kastamonu

Memur-Sen Kastamonu İl Temsilciliği tarafından Nasrullah Meydanı'nda basın açıklaması düzenlendi.

Memur-Sen Kastamonu Temsilcisi İrfan Bakır, 5. Dönem Toplu Sözleşmenin Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na taşındığını söyledi.

Kamu görevlilerinin haklı beklentilerini karşılayarak yeni hak ve kazanımlarla donatılmasına katkı ve destek sunmak için 81 ilde "Emeğe Saygı, Adalete Davet" temasıyla sahada olduklarına işaret eden Bakır, "Memur-Sen olarak toplu pazarlık sürecinde Kamu İşveren Heyetiyle sözleşme imzalanmasını sağlamak için büyük çaba sarf ettik. Bu gayretin yanı sıra basın açıklamalarıyla, iş bırakma eylemleriyle de sahada olduk ve heyetimizi destekledik. Bugün de aynı kararlılıkla ve örgütlü gücümüzle meydanlardayız." diye konuştu.

Devlet hizmetlerinin kesintisiz sürmesi ve devletin tüm unsurlarıyla işlemesinin teminatı olduklarını vurgulayan Bakır, "Biz ailelerimizle 20 milyonluk bir kitleyiz. Tekliflerimizde haklıyız, duruşumuzda hakkaniyetliyiz. Unutulmamalıdır ki kamu görevlilerinin memnuniyeti milletin memnuniyetidir. Milyonlarca insanı ilgilendiren fakat Kamu İşveren Heyetinin, Konfederasyonumuza sunduğu teklifte yok saydığı bütün tekliflerimizin Hakem Kurulu tarafından dikkate alınmasını istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA