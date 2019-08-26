Memur-Sen'den "Emeğe Saygı, Adalete Davet" etkinliği

26.08.2019 14:30

Memur-Sen, 1 Ağustos'ta başlayan ve uzlaşmazlıkla sonuçlanan 5. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmelerine yönelik "Emeğe Saygı, Adalete Davet" etkinliği düzenledi.

Adapazarı Kültür Merkezi önünde toplanan sendika üyeleri, ellerindeki döviz ve pankartlarla sürece tepki gösterdi.

Sakarya Memur-Sen İl Temsilcisi Murat Mengen, burada yaptığı açıklamada, sürecin uyuşmazlıkla sonuçlandığını ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na gittiğini anımsattı.

Hakem Kurulu'nun sağduyuyla konuya yaklaşacağına olan güvenlerinin tam olduğunu aktaran Mengen, şu ifadeleri kullandı:

"Memnuniyet üretmek için hala geç olmadığını, artık bu sorumluluğun Hakem Kurulunda olduğunu hatırlatıyoruz. Bir kez daha buradan güçlü bir şekilde vurgulamak istiyoruz, kamu görevlileri olarak bizlerin asla kabul edemeyeceği tavır, alın terimizin değersizleştirilmesi, taşıdığımız misyonun görmezden gelinmesidir. Biz bu ülkenin alın teriyiz. Biz devlet hizmetlerinin kesintisiz sürmesinin, devlet aygıtının işlemesinin teminatıyız. Biz ailelerimizle birlikte 20 milyonluk bir kitleyiz. Tekliflerimizde haklıyız, tavrımızda hakkaniyetliyiz."

Grup daha sonra olaysız dağıldı.

Kaynak: AA