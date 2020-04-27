Memur-Sen'den Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Memur-Sen'den Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek

Memur-Sen, yaptığı yazılı açıklamada "1 milyonu aşan üyemizle Diyanet İşleri Başkanı sayın Ali Erbaş tarafından okunan hutbenin içeriğini istisnasız doğru bulduğumuzu, sayın Erbaş'ın yanında olduğumuzu, Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin bütününe sapkınlığı özendirici...

Memur-Sen'den Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek
27.04.2020 16:44 | Son Güncelleme: 27.04.2020 16:44

Memur-Sen, yaptığı yazılı açıklamada "1 milyonu aşan üyemizle Diyanet İşleri Başkanı sayın Ali Erbaş tarafından okunan hutbenin içeriğini istisnasız doğru bulduğumuzu, sayın Erbaş'ın yanında olduğumuzu, Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin bütününe sapkınlığı özendirici faaliyetlerle mücadelelerine müteşekkir ve destekleyici olduğumuzu bir kere daha teyit ve ilan ediyoruz" ifadelerini kullanarak Erbaş'a destek verdiklerini bildirdi.

Memur-Sen, yaptığı yazılı açıklamayla, cuma hutbesindeki mesajları nedeniyle hedef alınan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek verdi. "Milletin değerleri sahipsiz, kurumları yalnız değildir" vurgusu yapılan açıklamada, "Bu hutbeden rahatsız olan milletle mesafeli, milletin değer ve inançlarıyla kavgalı kesimler ve kuruluşlar; hadlerini de yetkilerini de aşarak İslam'a ve Diyanet İşleri Başkanımıza hakaret ve iftira içerikli açıklamalar yapmış ve suç duyurularında bulunmuşlardır. Başını CHP'li ve HDP'li bazı milletvekilleri, İHD, Ankara, İzmir ve İstanbul Baroları gibi kurumların çektiği bu saldırılar sosyal medya üzerinden lince dönüştürülmüştür. Şu kesindir ki saldırgan kişilerin ve kurumların beyanları üyelerinin ya da kendilerine zorunlu olarak aidat ödeyen kitlenin büyük kısmının görüşlerini yansıtmamaktadır. Bu kesimlerin genel bir taktik olarak uyguladıkları marjinal görüşleri kurumsal kartvizitlerle sunma kurnazlığı her şeyden önce temsil ettikleri kitlelere bir saygısızlıktır" denildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Anayasal bir kurum olduğu belirtilen açıklamada, "Ali Erbaş ve onun üzerinden Kur'an'ın hükümlerine yönelik saldırgan tutumlar sergileyen; hezeyanlarını fikir, ideolojik saplantılarını bilimsellik, ahlaksızlığı çağdaşlık zanneden mezkur kesimler ya milletin inancına karşı savaş açtıklarını bilmeyecek kadar gafil, ya söylediklerinin ne anlama geldiğini göremeyecek kadar cahil, ya da ideolojik körlük yaşayan zavallılardır. İslam'ın hüküm ve inançlarını dile getirmeyi, 'nefret söylemi' olarak lanse eden, buna uluslararası sözleşmeler ve insan hakları kavramlarıyla hukuki bir görüş görüntüsü veren ve Ali Erbaş hakkında suç duyurusunda bulunan kesimlerin amacı belli ki İslam'ın bazı konulardaki hükümlerini 'suç unsuru'na dönüştürerek 'dile getirilemez' kılmaktır. Sözde özgürlük söylemleriyle nesilleri ifsat etmeyi amaçlayan güruh, evrensel kavramların ve değerlerin içlerini boşaltarak bütün insanlığın birikimini ve hukuku istismar etmekte ve namlusu millete çevrilmiş bir silaha dönüştürmektedir. Biz bu taşeronları, çukur teröründen, 15 Temmuz ihanetinden, 28 Şubat garabetinden ve daha sayısız millete karşı tezgah kurma girişimlerinden biliyor ve tanıyoruz. Hadlerini, yetkilerini aşan, kendilerine sağlanan maddi ve idari mekanizmaları açıkça kötüye kullanan bu tip yapıları ve temsil makamında oturanları, milletin değerlerine sataşmamak, kirli networklere taşeronluk yapmamak konusunda uyarıyoruz" değerlendirmelerinde bulunuldu.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ne bizim, ne de milletimizin sapkın ilişkilere ve aileyi bitirme girişimlerine tahammülümüz vardır. Biz Türkiye'nin en büyük kamu görevlileri konfederasyonu Memur-Sen olarak, Kur'an'ın hükümlerine nefret suçu cümlesi gibi yansıtan (bilmediklerinden ya da bilmemeyi tercih ettiklerinden), bütün sapkın yönelimleri özendirmeye kalkışanları şiddetle kınıyor, 1 milyonu aşan üyemizle Diyanet İşleri Başkanı sayın Ali Erbaş tarafından okunan hutbenin içeriğini istisnasız doğru bulduğumuzu, sayın Erbaş'ın yanında olduğumuzu, Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin bütününe sapkınlığı özendirici faaliyetlerle mücadelelerine müteşekkir ve destekleyici olduğumuzu bir kere daha teyit ve ilan ediyoruz. Yanı sıra, Ankara Barosu özelinde Diyanet İşleri Başkanlığına, başkanına, personeline karşı saldırganca tutum içine giren, Anayasa ile belirlenmiş görevlerini ve kamu hizmeti sunma çabalarını engellemeye çalışan bütün kurum, kuruluş, kişi ve kesimlere karşı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile benzeri konularda denetim icra eden kurumlara ve yargıya başvuracağımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Ünlü modacı Nur Yerlitaş, hayatını kaybetti Haberler
Son Dakika: Ünlü modacı Nur Yerlitaş, hayatını kaybetti
Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal Haberler
Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal
Nihat Doğan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık Haberler
Nihat Doğan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti Haberler
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti
Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti Haberler
Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine 'Aptallar topluluğu' deyip engelledi Haberler
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine "Aptallar topluluğu"...
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı
Yasağa rağmen sahilde bikinisiyle güneşlenen kadın hakkında tutanak tutuldu
Yasağa rağmen sahilde bikinisiyle güneşlenen kadın hakkında tutanak tutuldu
Acun Ilıcalı, Aycan'ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci'nin şifresi gibiydi
Acun Ilıcalı, Aycan'ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci'nin şifresi gibiydi
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Yaza Kovid-19'suz girme umudumuz artıyor, sakın gevşemeyelim
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Yaza Kovid-19'suz girme umudumuz artıyor, sakın gevşemeyelim
1000 TL'lik yardıma başvurduğu söylenen Samsun'daki Ferrari sahibi suskunluğunu bozdu: Ben değilim
1000 TL'lik yardıma başvurduğu söylenen Samsun'daki Ferrari sahibi suskunluğunu bozdu: Ben değilim
Emre Belözoğlu: 2002 Dünya Kupası'na giderken verdiğimiz sadaka, uçağın türbülans sonrası düşmesini engelledi
Emre Belözoğlu: 2002 Dünya Kupası'na giderken verdiğimiz sadaka, uçağın türbülans sonrası düşmesini engelledi
Suudi Arabistan'da reformlar devam ediyor: 18 yaş altı suçlulara idam cezası kaldırıldı
Suudi Arabistan'da reformlar devam ediyor: 18 yaş altı suçlulara idam cezası kaldırıldı
Haftalık burç yorumları 27 Nisan - 3 Mayıs: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 27 Nisan - 3 Mayıs: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Fransa'da 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 242 artarak 22 bin 856'ya yükseldi
Fransa'da 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 242 artarak 22 bin 856'ya yükseldi
Arjen Robben futbola dönüş sinyali verdi
Arjen Robben futbola dönüş sinyali verdi
Son Dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 35 bin 422 kişiye ceza kesildi
Son Dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 35 bin 422 kişiye ceza kesildi
Edirne'de 10 dakikalık sağanak yağış sonrasında kent göle döndü
Edirne'de 10 dakikalık sağanak yağış sonrasında kent göle döndü
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs tedbirleri 4 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak gevşetilecek
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs tedbirleri 4 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak gevşetilecek
Türkiye'deki zorunlu karantina sürecinden çekinen Boateng, bir süre daha İtalya'da bekleyecek
Türkiye'deki zorunlu karantina sürecinden çekinen Boateng, bir süre daha İtalya'da bekleyecek
Trump, Sağlık Bakanı'nı görevden alacağı iddialarını yalanladı: Kargaşa ve kaos çıkarmak istiyorlar
Trump, Sağlık Bakanı'nı görevden alacağı iddialarını yalanladı: Kargaşa ve kaos çıkarmak istiyorlar
İstanbul'da geniş çaplı elektrik kesintisi! 13 ilçeye belirli saatlerde elektrik verilmeyecek
İstanbul'da geniş çaplı elektrik kesintisi! 13 ilçeye belirli saatlerde elektrik verilmeyecek
Koronavirüs salgınına inat bu köyde tarım ve hayvancılık sürüyor
Koronavirüs salgınına inat bu köyde tarım ve hayvancılık sürüyor
Avcılar'da vatandaşları şaşırtan görüntü; ağaçlar papağanla doldu
Avcılar'da vatandaşları şaşırtan görüntü; ağaçlar papağanla doldu
Trabzon'da site yöneticisine orantısız güç kullanan polisler hakkında Valilik inceleme başlattı
Trabzon'da site yöneticisine orantısız güç kullanan polisler hakkında Valilik inceleme başlattı
Dünya Sağlık Örgütü'nün Türk yetkilisi Dr. Emiroğlu: Aşı için önceliğimiz ulaşım sıkıntısı yaşayan ülkeler olacak
Dünya Sağlık Örgütü'nün Türk yetkilisi Dr. Emiroğlu: Aşı için önceliğimiz ulaşım sıkıntısı yaşayan ülkeler...
Burak Yılmaz'ın Çin'de yenen yiyeceklerle ilgili söyledikleri, ülke basınında tepki çekti
Burak Yılmaz'ın Çin'de yenen yiyeceklerle ilgili söyledikleri, ülke basınında tepki çekti
Annesinin adı kütüğe yanlış yazılan talihsiz vatandaş, koronavirüs yardımlarından faydalanamıyor
Annesinin adı kütüğe yanlış yazılan talihsiz vatandaş, koronavirüs yardımlarından faydalanamıyor
Yasak sonrası Esenyurt'taki PTT kuyruğu havadan görüntülendi
Yasak sonrası Esenyurt'taki PTT kuyruğu havadan görüntülendi
Eski Galatasaraylı Gomis'in menajeri, yıldız ismi Fenerbahçe'ye önerdi
Eski Galatasaraylı Gomis'in menajeri, yıldız ismi Fenerbahçe'ye önerdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Berat Albayrak Mustafa Şentop Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Aslı Enver Deniz Seki Rafet El Roman Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Podolski Arda Turan Mesut Özil Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kadın Avrupa Futbolcu Türk Lirası
Şu an buradasınız: Memur-Sen'den Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.4.2020 17:10:36. #1.14#
title