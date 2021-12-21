Memur-Sen, Bakan Bilgin ile 'ek zam'ı görüştü

MEMUR Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyet, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i ziyaret etti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, gerçekleştirdikleri ziyarete ilişkin Twitter'daki hesabından açıklamada bulundu. Yalçın, "Memur-Sen Genel Yönetim Kurulu olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile ek zam talebimizi görüştük. Vergi muafiyetinin nasıl yansıyacağını konuştuk. Ekonomideki dalgalanma nedeniyle alım gücü düşen kamu görevlileri için ek zam görüşmelerimizin başlamasını istedik" dedi.