Memur-Sen'den Ayasofya açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Danıştay'tan Ayasofya için 86 yıl sonra tarihi karar! Cami olarak kullanılabilecek

Memur-Sen'den Ayasofya açıklaması

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), Danıştay'ın açıkladığı Ayasofya kararı ile ilgili açıklama yaptı.

Memur-Sen'den Ayasofya açıklaması
10.07.2020 17:23 | Son Güncelleme: 10.07.2020 17:26

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), Danıştay'ın açıkladığı Ayasofya kararı ile ilgili açıklama yaptı.

Memur-Sen'den Danıştay'ın açıkladığı Ayasofya kararıyla ilgili yapılan açıklamada, "Ayasofya'nın cami vasfını ve vakfiyesini yok sayan gayrı hukuki 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının Danıştay tarafından iptali; hakikatin ikamesi, hakkın iadesi, haksızlığın, hukuksuzluğun izolesidir. Gözümüz aydın: 86 yıllık zulüm bitti, Ayasofya'nın cami olduğu hukuken tescil ve teyit edildi" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Bu karar, milletin 86 yıldır kanayan yarasının kapanmasına, bir caminin cemaatine yeniden kavuşmasına, fethin hukukunun korunmasına, fethedenlerin emanetine sahip çıkılmasına dair hukuki zemindir. Memur-Sen olarak kararı tıpkı milletimiz gibi bağımsızlığın tescili yönüyle gurur, tarihe ve kadime sahip çıkılması yönüyle de onur vesikası olarak kabul ediyoruz. Bir çağı kapatan fethin ve o fethe komutanlık yapan Fatih'in emanetinin gereği yerine getirilmiş, tarihi nitelikteki bu kararla Ayasofya'nın müze yapılmasıyla başlayan esaret dönemi sone ermiştir. Memur-Sen olarak bizleri ziyadesiyle memnun etmiş tarihi bir karardır. Milletin nezdinde, gözünde, kararında ve iradesinde 'müze' vasfını hiç kazanmayan, cami vasfını da hiç kaybetmeyen Ayasofya; kendi gerçeğinden kopuk, milletin iradesinden uzak, bağımsız devlet perspektifiyle uyumsuz bütün gereksiz isimlerinden, vasıflarından, sınırlarından, yasaklarından arınmış ve gerçekte olduğu gibi hep olması gerektiği gibi cami olarak millete ait olarak ve milletin hizmetine matuf olarak özgürlüğüne ve hakikatine kavuşmuştur" denildi.

"Kararın icrası için gecikilmemeli ve Ayasofya Camii'nin bir bütün olarak millete ait olduğuna ait tescil bir an önce gerçekleşmelidir" ifadelerine yer verilen açıklamada, "O tescil, minarelerinden ezanın, mihrabından, minberinden, kubbesinden, fethin onurunu yüklenen gövdesinden çağlar ötesinden ve öncesinden gelen Hakikatin sesinin yükselmesidir. Danıştay'ın kararı böylece milletin kararını ilam ve ilan etmiş; Ayasofya Camii konusunda alınmış müze kararının -bizim de ifade ettiğimiz şekilde- hukuka değil keyfiliğe dayandığı hakikatinin de tespitidir. Danıştay'ın kararıyla hukuk ve tarihi gerçeklik sosyal yaşamla uyumlu hale gelmiş, Fatih'in vasiyeti ve vakfiyesinin gereği yapılmıştır. Sonuçta karar Ayasofya'nın cami olduğunun tescili, vakfiyesinin teyidi, millet iradesinin ve hukukun gereğinin yerine getirilmesidir" denildi.

Memur-Sen tarafından yapılan açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Kararla Ayasofya asli hüviyetine, millet de camisine kavuşmuştur. Ayasofya üzerinden milletimizin değerleri üzerinde tesis edilen vesayet havası dağılmış, hürriyete vurulan prangalar parçalanmıştır. Karar, milletin Ayasofya Camii üzerinden Türkiye'nin egemenliğine kast eden dayatmalara boyun eğmeyen kararlılığını hukuken de tespit ve tescil etmiştir. Dahası bu kararla İstanbul'un fethini 'işgal' gören ve göstermeye yeltenenler; 'Zulüm 1453'te başladı' diyerek tarihi tahrif, fethi tahkir, fetih ruhunu tahfif edenlerin hevesleri kursağında kalmıştır. 86 yıllık yanlış hesap 567 yıllık hakikati silememiş, yanlış hesap millet iradesine çarpıp Danıştay'dan geri dönmüştür. Millet camisine, cami ise milletine kavuşmuş, mağdurluk ve mahzunluk sona ermiştir. Fatih'in iradesine ve fetih hukukuna uygun olarak Ayasofya'nın cami olduğunu, müze vasfının hükümsüz ve hukuksuz olduğunu tescilleyen ve Ayasofya Camii'ni asli hüviyetine kavuşturan Danıştay kararının gereği hiç beklenmeden yerine getirilmeli, Ayasofya Camii derhal ibadete açılmalı, özlem sona ermelidir. Türkiye'nin en büyük emek örgütü Memur-Sen olarak 1 milyonu aşkın üyemizin çelik iradesiyle Ayasofya Camii konusunda milletimizle birlikte ortaya koyduğumuz direniş ve iradenin hakkaniyetle neticelenmesinin haklı onur ve gururunu milletimizle birlikte yaşıyor, 86 yıldır Ayasofya Camii için mücadele eden herkese ve her kesime minnettarlığımızı ifade ediyor, Danıştay'ı 86 yıllık zulme son veren adil kararı alkışlıyor ve bir kez daha haykırıyoruz; İstanbul fetih şehridir; fatihi Sultan Mehmet'tir ve elbette Ayasofya Camii'dir." - ANKARA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hayırlı olsun' diyerek Ayasofya'da ibadetin önünü açan kararnameyi imzaladı Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hayırlı olsun" diyerek Ayasofya'da ibadetin önünü açan kararnameyi imzaladı
Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü 3. Sayfa
Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü
Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için 'Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun' uyarısı Sağlık
Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı
18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek Ekonomi
18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek
ABD'li ünlü bilim insanı Fauci'den umutlandıran koronavirüs sözleri: Aşı yıl sonunda hazır olabilir Dünya
ABD'li ünlü bilim insanı Fauci'den umutlandıran koronavirüs sözleri: Aşı yıl sonunda hazır olabilir
Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı Magazin
Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı
Danıştay'ın Ayasofya kararına Rus Ortodoks Kilisesi'nden ilk tepki: Büyük ayrışmalara yol açabilir
Danıştay'ın Ayasofya kararına Rus Ortodoks Kilisesi'nden ilk tepki: Büyük ayrışmalara yol açabilir
Son Dakika: Ayasofya kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 20.53'te millete seslenecek
Son Dakika: Ayasofya kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 20.53'te millete seslenecek
Danıştay'ın Ayasofya'da ibadetin önünü açmasının ardından Twitter'da ilk tepkiler
Danıştay'ın Ayasofya'da ibadetin önünü açmasının ardından Twitter'da ilk tepkiler
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
Danıştay'ın tarihi Ayasofya kararı sonrası dünya basınından ilk tepkiler
Danıştay'ın tarihi Ayasofya kararı sonrası dünya basınından ilk tepkiler
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Çalışanlarında koronavirüs çıkan Nusret, ABD'deki hükümetten 2 milyon dolarlık yardım aldı
Çalışanlarında koronavirüs çıkan Nusret, ABD'deki hükümetten 2 milyon dolarlık yardım aldı
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
Son Dakika: Ayasofya'da ibadet yolu açıldı! Bakanlar Kurulu'nun 1934 tarihli müze kararı iptal edildi
Son Dakika: Ayasofya'da ibadet yolu açıldı! Bakanlar Kurulu'nun 1934 tarihli müze kararı iptal edildi
Şehri terk eden Ogenyi Onazi, cep telefonu sinyaliyle bulundu ve yeniden antrenmana çıkarıldı
Şehri terk eden Ogenyi Onazi, cep telefonu sinyaliyle bulundu ve yeniden antrenmana çıkarıldı
Okan Buruk'tan Manchester United yorumu: Galatasaray'la elediğimizde imkansız diyorlardı, favoriyle eşleştik
Okan Buruk'tan Manchester United yorumu: Galatasaray'la elediğimizde imkansız diyorlardı, favoriyle eşleştik
Son Dakika: Türkiye'de 9 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1024 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 9 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1024 yeni vaka tespit edildi
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı
Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı
Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı
Sağlık Bakanı Koca'dan minibüs kooperatiflerine çağrı: Söz istiyoruz, dolmuşlar fazla yolcu almayacak
Sağlık Bakanı Koca'dan minibüs kooperatiflerine çağrı: Söz istiyoruz, dolmuşlar fazla yolcu almayacak
Kazakistan'da koronavirüsten daha ölümcül zatürre salgını tehlikesi! Bu yıl 1.772 kişi hayatını kaybetti
Kazakistan'da koronavirüsten daha ölümcül zatürre salgını tehlikesi! Bu yıl 1.772 kişi hayatını kaybetti
İki grup arasında çıkan 'Yan baktın' tartışması kanlı bitti
İki grup arasında çıkan "Yan baktın" tartışması kanlı bitti
Ozan Güven'in şiddetine maruz kaldığını söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların izleri ortaya çıktı
Ozan Güven'in şiddetine maruz kaldığını söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların izleri ortaya çıktı
1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu
1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu
İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan, çakarlı araçla emniyet şeridini ihlal etti
İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan, çakarlı araçla emniyet şeridini ihlal etti
Danıştay'ın müze kararını iptal etmesiyle Ayasofya önünde 'Ya Allah Bismillah Allahu Ekber' sesleri yükseldi
Danıştay'ın müze kararını iptal etmesiyle Ayasofya önünde "Ya Allah Bismillah Allahu Ekber" sesleri yükseldi
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın makam odasına haciz geldi
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın makam odasına haciz geldi
Erol Bulut'un Fenerbahçe'ye gitmesi sonrası Ersun Yanal, Alanyaspor'un başına geçecek
Erol Bulut'un Fenerbahçe'ye gitmesi sonrası Ersun Yanal, Alanyaspor'un başına geçecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Hüseyin Filiz Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Erol Katırcıoğlu
Magazin Alişan Hadise Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Serdar Gürler Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Bakan Temmuz Sakarya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Memur-Sen'den Ayasofya açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.7.2020 17:27:35. #1.15#
title