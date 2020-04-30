Memur- Sen'den 7 kıtadan katılımcıyla online 1 Mayıs kutlaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Memur- Sen'den 7 kıtadan katılımcıyla online 1 Mayıs kutlaması

Memur- Sen'den 7 kıtadan katılımcıyla online 1 Mayıs kutlaması
30.04.2020 18:01 | Son Güncelleme: 30.04.2020 18:04

- Memur- Sen'den 7 kıtadan katılımcıyla online 1 Mayıs kutlaması Memur-Sen Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve 7 kıtadan onlarca emek hareketi temsilcisinin katılımıyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü video-konferans yöntemiyle kutladı.

- Memur- Sen'den 7 kıtadan katılımcıyla online 1 Mayıs kutlaması

ANKARA - Memur-Sen Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve 7 kıtadan onlarca emek hareketi temsilcisinin katılımıyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü video-konferans yöntemiyle kutladı.

1 milyonu aşkın üyesi bulunan Memur-Sen bu kapsamda bu yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı'nı 7 kıtadan emek hareketlerinin katılımlarıyla online olarak gerçekleştirdi.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da katıldığı 1 Mayıs Uluslararası Online Konferansı; Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur- sen yönetimi, Memur-Sen'e bağlı 11 Sendikanın Genel Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile tüm Türkiye'den Memur-Sen İl Temsilcileri ve Sendikaların Şube Başkanları ve 7 kıtadan onlarca emek hareketinin temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

"Covid 19 işte bu krizin üzerine insanlığın başına bela olmuştur"

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Memur- Sen Genel Başkanı Ali Yalçın Korona Virüs salgınının getirdiği etkileri doğruz analiz etmek gerek vurgu yaparak,"Kimileri krizin merkezine covid 19'u koyuyor ve bir noktada asıl gündemi perdeliyor.Bize göre kapitalist dünya sistemi uzun zamandır krizdeydi. Neoliberal politikalar iflas etmiş, finans balonu patlamış, insanlığın çoğunluğu da mağdurlar sınıfına itilmişti. Yine sistemin en tepesindekilerin dünyanın dört bir yanında neden oldukları savaşlar, çatışmalar neticesinde baş gösteren nüfus hareketleri, göç dalgası sistemsel krizi net bir şekilde gösteriyordu. Covid 19 işte bu krizin üzerine insanlığın başına bela olmuştur. Maalesef aşırı magazinleştirme, asıl konuları da tartışmamızı engelliyor. Evet, krizin kronolojisi eskidir. Sistem, merkeze oturttuğu ve mesnedini yani üretimini kaybeden rezerv para doların hormonal değeri ile oluşan finansal balonun yükünü taşıyamamaktadır. Biraz önce bir ifade kullandım evet, sürecin sonrasına dair tetikte kalmamız gerekiyor.Sistem dayanağını ve hatta gerekçesini kaybetmiştir" dedi.

"Bugün niceliksel tedbirlerin çözüm olmayacağını hepimiz biliyoruz artık"

Covid 19'u merkeze alan kriz söylemlerine itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayan Başkan Yalçın," Covid 19 milat değildir. Evet yeni bir hayata uyanacağız belli.Fakat, bu hemen bugün ortaya çıkmış bir durum değildir. İktisatçı düşünür Karl Polanyi'nin dediği gibi, kargaşanın ardında, geçmişi çabucak ve sessizce, çoğu zaman su yüzünde en ufak kıpırtıya bile yol açmadan yutup giden bir değişim akıntısı yer alıyor.Eğer bir felaketten, bir kıyametten bahsediyorsak, hem son yıllarda yaşadığımız olayları doğru okuyup çözümlemeliyiz, hem de alttan alta yaşanan çözülmeyi görmeliyiz. Biz, Memur-Sen olarak son yıllarda gerek yerel gündemimizde gerekse küresel ölçekte hep bu konuyu diri tuttuk. İLO gündemi ile kendi gündemimizi örtüştürerek, böylesi bir kriz anaforunda işin geleceğini, saygın işi ve emeği merkeze alan anlayışımızı gündemin öznesi haline getirmek için çaba harcadık.Oysa, mevzuat üreterek, daha doğrusu mevzuatları çoğaltarak işin içinden çıkamayız. Bugün niceliksel tedbirlerin çözüm olmayacağını hepimiz biliyoruz artık. Bu noktada güçlü bir inisiyatif alarak, değişim ve dönüşümün yönünü belirleyecek stratejiler üzerine konuşmalıyız.İşte bu 1 Mayıs gündemi bu olmalı dedik.İnisiyatif günü olsun istedik, emeğin küresel dayanışmasını güçlendirerek, yeni döneme ilişkin emek kesimi başta olmak üzere bütün insanlığa güçlü bir umut mesajı vermeliyiz diye düşündük. Bu vesileyle, bu seneki 1 Mayıs emek ve dayanışma günü insanlığa umut olsun" ifadelerini kullandı.

Memur- Sen'den 7 kıtadan katılımcıyla online 1 Mayıs kutlaması

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti Haber
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı Haber
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı Haber
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler Haber
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler
Malezya'da endişelendiren araştırma sonucu: Koronavirüsün daha bulaşıcı bir mutasyonunu keşfettik Haber
Malezya'da endişelendiren araştırma sonucu: Koronavirüsün daha bulaşıcı bir mutasyonunu keşfettik
Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı Haber
Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı
İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti
İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti
Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor
Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor
Ümraniye'de pazar alışverişinden dönen kadın, otomobilin altında kaldı
Ümraniye'de pazar alışverişinden dönen kadın, otomobilin altında kaldı
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı
Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Dr. Fauci, aşı için Ocak ayını işaret etti
Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Dr. Fauci, aşı için Ocak ayını işaret etti
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya'da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için harekete geçti
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya'da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için...
Kumar baskınında polisten kaçan çift, duşakabinde yakalandı
Kumar baskınında polisten kaçan çift, duşakabinde yakalandı
Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi
Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi
Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü'ne Türkiye'nin koronavirüs mücadelesini anlattı: Dayanışma en önemli silahımızdır
Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü'ne Türkiye'nin koronavirüs mücadelesini anlattı: Dayanışma en önemli...
Son Dakika: ABD'de 30 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 637 artarak 61 bini geçti
Son Dakika: ABD'de 30 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 637 artarak 61 bini geçti
Koronavirüs sayesinde hayvanlar daha sessiz bir dünyanın keyfini çıkarıyor
Koronavirüs sayesinde hayvanlar daha sessiz bir dünyanın keyfini çıkarıyor
Esed'ın Suriye'de çözüme yanaşmaması, Rusya ile Suriye arasında gerginliğe neden oldu
Esed'ın Suriye'de çözüme yanaşmaması, Rusya ile Suriye arasında gerginliğe neden oldu
Tüfeğini temizleyen baba, 8 yaşındaki üvey oğlunu vurdu
Tüfeğini temizleyen baba, 8 yaşındaki üvey oğlunu vurdu
Son dakika: Bakan Ziya Selçuk, okullarla ilgili takvimi paylaştı: 1 Haziran'da okulları açar, 19 Haziran'da tatile gireriz
Son dakika: Bakan Ziya Selçuk, okullarla ilgili takvimi paylaştı: 1 Haziran'da okulları açar, 19 Haziran'da...
Kızılay'dan 'çok acil' kan bağışı çağrısı: Stoklar kritik seviyenin altına düştü
Kızılay'dan "çok acil" kan bağışı çağrısı: Stoklar kritik seviyenin altına düştü
Erdoğan'dan sokağa çıkma yasağının esnetilmesi talebine yanıt: Bilim Kurulu kararına uyuyoruz
Erdoğan'dan sokağa çıkma yasağının esnetilmesi talebine yanıt: Bilim Kurulu kararına uyuyoruz
Günlük burç yorumları 30 Nisan 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 30 Nisan 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
ABD'nin, koronavirüsün üretildiği iddia edilen laboratuvarı fonladığı ortaya çıktı
ABD'nin, koronavirüsün üretildiği iddia edilen laboratuvarı fonladığı ortaya çıktı
PTT, ATM'den günlük para çekme limitini 5 bin liraya yükseltti
PTT, ATM'den günlük para çekme limitini 5 bin liraya yükseltti
Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi
Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi
Koronavirüse bağlı çocuk hastalığı İngiltere'nin ardından 5 ülkede daha görüldü
Koronavirüse bağlı çocuk hastalığı İngiltere'nin ardından 5 ülkede daha görüldü
İstanbul ilçelerine göre koronavirüs risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum
İstanbul ilçelerine göre koronavirüs risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum
Koronayı yenip işbaşı yapan hemşire: Evde olmak vicdani bir yük
Koronayı yenip işbaşı yapan hemşire: Evde olmak vicdani bir yük
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ekrem İmamoğlu Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ozan Güven Ajda Pekkan Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Caner Erkin Selçuk İnan Mauricio Isla Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kız Türk Kadın Futbolcu
Şu an buradasınız: Memur- Sen'den 7 kıtadan katılımcıyla online 1 Mayıs kutlaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.4.2020 18:44:40. #1.14#
title