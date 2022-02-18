Memur-Sen'den 3600 ek göstergeye ilişkin açıklama Açıklaması

Memur-Sen Konfederasyonundan, kamu çalışanlarının 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili komisyon çalışmalarının devam ettiği süreçte Memur-Sen ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamalar haricindeki sözde taslak, gerçek dışı beyan ve haberlere itibar edilmemesi çağrısı yapıldı.

Memur-Sen'in yazılı açıklamasında, 6. Dönem Toplu Sözleşme'de karara dönüştürdükleri ek göstergelerin düzenlenmesine yönelik çalışmanın ilk toplantısının, 16 Şubat 2022'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bir araya gelinerek gerçekleştirildiği anımsatıldı.

Söz konusu toplantıda, Bakanlık tarafından kamu görevlilerine yönelik istatistik ve mevcudu özetleyen bir çalışmanın kendilerine sunulduğu, bu bilgilerin dışında "ek göstergelere" ilişkin unvan bazlı bir taslak çalışmanın sunulmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak kamuoyunda, unvanlar da zikredilmek suretiyle bilgi kirliliğine neden olan sözde taslak çalışmaların yer aldığı paylaşımlar yapılmaktadır. Bilinmelidir ki; 3600 ek gösterge dahil kamu görevlilerini ilgilendiren her konunun asli öznesi ve tek yetkili tarafı Memur-Sen'dir. Ek göstergelere ilişkin komisyon çalışmalarının gerçekleşeceği bu süreçte, Memur-Sen ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamalar haricindeki sözde taslaklara, gerçek dışı beyanlara ve haberlere itibar edilmemesini önemle belirtir, kamu görevlilerimizin bilgisine sunarız."