Memur-Sen Bitlis İl Başkanı Cabir Durak ve Memur-Sen Engelliler Komisyonu Bitlis İl Temsilcisi Mehmet Çolakoğlu Vali Oktay Çağatay'ı Ziyaret Etti - Haberler
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Memur-Sen Bitlis İl Başkanı Cabir Durak ve Memur-Sen Engelliler Komisyonu Bitlis İl Temsilcisi Mehmet Çolakoğlu Vali Oktay Çağatay'ı Ziyaret Etti

Habermetre - Haberler | Toplum
Memur-Sen Bitlis İl Başkanı Cabir Durak ve Memur-Sen Engelliler Komisyonu Bitlis İl Temsilcisi Mehmet Çolakoğlu Vali Oktay Çağatay'ı Ziyaret Etti

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Memur-Sen Bitlis İl Başkanı Cabir Durak ve Memur-Sen Engelliler Komisyonu Bitlis İl Temsilcisi Mehmet Çolakoğlu Vali Oktay Çağatay'ı makamında ziyaret Etti.

BİTLİS (Habermetre) - 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Memur-Sen Bitlis İl Başkanı Cabir Durak ve Memur-Sen Engelliler Komisyonu Bitlis İl Temsilcisi Mehmet Çolakoğlu Vali Oktay Çağatay'ı makamında ziyaret Etti.

Vali Çağatay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirip, tüm engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü andı. Memur-Sen Bitlis İl Başkanı Cabir Durak ve Memur-Sen Engelliler Komisyonu Bitlis İl Temsilcisi Mehmet Çolakoğlu ise göstermiş oldukları yakın ilgi ve alakadan dolayı Vali Oktay Çağatay'a teşekkür etti.

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