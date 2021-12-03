Memur-Sen Bitlis İl Başkanı Cabir Durak ve Memur-Sen Engelliler Komisyonu Bitlis İl Temsilcisi Mehmet Çolakoğlu Vali Oktay Çağatay'ı Ziyaret Etti
3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Memur-Sen Bitlis İl Başkanı Cabir Durak ve Memur-Sen Engelliler Komisyonu Bitlis İl Temsilcisi Mehmet Çolakoğlu Vali Oktay Çağatay'ı makamında ziyaret Etti.
BİTLİS (Habermetre) - 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Memur-Sen Bitlis İl Başkanı Cabir Durak ve Memur-Sen Engelliler Komisyonu Bitlis İl Temsilcisi Mehmet Çolakoğlu Vali Oktay Çağatay'ı makamında ziyaret Etti.
Vali Çağatay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirip, tüm engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü andı. Memur-Sen Bitlis İl Başkanı Cabir Durak ve Memur-Sen Engelliler Komisyonu Bitlis İl Temsilcisi Mehmet Çolakoğlu ise göstermiş oldukları yakın ilgi ve alakadan dolayı Vali Oktay Çağatay'a teşekkür etti.
Habermetre - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet