Memur-Sen Başkanı Yalçın: "Yeni bir maaş zammı teklifini en geç bugün sunmalarını istiyoruz "
-Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'ın açıklaması ANKARA - Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, konfederasyon genel merkezinde, Hükümetin, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında memur ve memur emeklisi için yeni zam teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu.
19.08.2019 10:35
-Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'ın açıklaması ANKARA - Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, konfederasyon genel merkezinde, Hükümetin, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında memur ve memur emeklisi için yeni zam teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA