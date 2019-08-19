Memur-Sen Başkanı Yalçın: "Yeni bir maaş zammı teklifini en geç bugün sunmalarını istiyoruz "

Memur-Sen Başkanı Yalçın: "Yeni bir maaş zammı teklifini en geç bugün sunmalarını istiyoruz "

-Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'ın açıklaması ANKARA - Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, konfederasyon genel merkezinde, Hükümetin, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında memur ve memur emeklisi için yeni zam teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu.

19.08.2019 10:35
Memur-Sen Başkanı Yalçın:

-Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'ın açıklaması ANKARA - Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, konfederasyon genel merkezinde, Hükümetin, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında memur ve memur emeklisi için yeni zam teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Memur-Sen Başkanı Yalçın:
Kaynak: AA
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