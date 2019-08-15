15.08.2019 14:50

Memur-Sen Başkanı Yalçın: "Yarın kamu işveren heyeti 3 milyon 200 bini bulan kamu görevlisi, 2 milyonu aşkın memur emeklisi olmak üzere 5 milyona aşkın kitle için ilk teklifini sunmuş olacak"

-"Yarınki teklif gelmeden bugün bir cümle kurmayı çok sağlıklı bulmuyorum"

ANKARA - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İHA