Memur-Sen Başkanı Yalçın: "Yarın kamu işveren heyeti 3 milyon 200 bini bulan kamu görevlisi, 2...
Memur-Sen Başkanı Yalçın: "Yarın kamu işveren heyeti 3 milyon 200 bini bulan kamu görevlisi, 2 milyonu aşkın memur emeklisi olmak üzere 5 milyona aşkın kitle için ilk teklifini sunmuş olacak" -"Yarınki teklif gelmeden bugün bir cümle kurmayı çok sağlıklı bulmuyorum"ANKARA - Memur-Sen Genel...
15.08.2019 14:50
Memur-Sen Başkanı Yalçın: "Yarın kamu işveren heyeti 3 milyon 200 bini bulan kamu görevlisi, 2 milyonu aşkın memur emeklisi olmak üzere 5 milyona aşkın kitle için ilk teklifini sunmuş olacak"
-"Yarınki teklif gelmeden bugün bir cümle kurmayı çok sağlıklı bulmuyorum"
ANKARA - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın açıklamalarda bulundu.
Kaynak: İHA