Memur-Sen Başkanı Yalçın, Muş'ta Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katıldı Açıklaması

MUŞ (AA) - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ülkenin okumuş, yazmış, entelektüel kapasitesi olduklarını belirterek, "Öyle dolduruşa gelecek, sufleyle sokağa indirilecek kitle falan değiliz. Benim sorunum ekmek, benim sorunum emek, benim sorunum memleket." dedi.

Memur-Sen Genişletilmiş İl Divan Toplantısı için Muş'a gelen Yalçın, İlyas Sami Ortaokulu'nu ziyaret etti, idareci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Daha sonra kentteki bir otelde düzenlenen toplantıya katılan Yalçın, yetkili sendikalar ve konfederasyon olarak masada 6 milyon insanın gayrisafi milli hasıladan alacağı payı belirlemek için bir süreç yönetimi yaptıklarını söyledi.

Üzerlerinde büyük bir sorumluluğun olduğunu belirten Yalçın, "Bu toplu sözleşme, memur sendikacılığı tarihinde mutlaka ama mutlaka devamlı kullanılacak, konuşulacak ve üzerine vurgu yapılacak bir toplu sözleşmedir. Bu toplu sözleşmede en kıymetli yanımız, toplu sözleşme ikramiyesi kısmı. 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle sendikalıyla sendikasız arasına 400 lira fark koyduk." diye konuştu.

3600 ek gösterge ve ek göstergelerin 2022 yılı içinde çalışılması ve karara dönüştürülmesi konusunu yetkili konfederasyonla masada belirleyeceklerini aktaran Yalçın, bunun çok kıymetli olduğunu, tüm kamu görevlilerinin meselesinin masada tartışılacağını vurguladı.

Memleketteki en büyük gündemin 2023 seçimleri olduğunu anımsatan Yalçın, şunları kaydetti:

"Siyaset kendi içerisinde 2023'e ilişkin bir mücadele yürütüyor. Kiminin Tayyip Erdoğan'la sorunu var, kiminin Tayyip Erdoğan sorunu var. Bizim ne Tayyip Erdoğan'la sonumuz var, ne de Tayyip Erdoğan sorunumuz var. Bizim öyle bir derdimiz yok. Biz Memur-Sen'iz. Bizim üzüm yemek gibi bir derdimiz var, bağcı dövmek gibi bir derdimiz yok. Biz topuk selamıyla sokağa inmeyiz, biz kritik dönemlerde sokakta mikser görevi görmeyiz. Bizim aklımız bize yeter. Başkasının aklıyla hareket etmeyiz biz. Entelektüel kapasiteyiz biz. Profesör, doçent, mühendis, doktor, öğretmen ve imam bana üye. Dolayısıyla Türkiye'nin okumuş, yazmış, entelektüel kapasitesiyiz biz. Öyle dolduruşa gelecek, sufleyle sokağa indirilecek kitle falan değiliz. Benim sorunum ekmek, benim sorunum emek, benim sorunum memleket."

Vali İlker Gündüzöz'ü ziyaret eden Yalçın, kara yolu ile Bitlis'e hareket etti.