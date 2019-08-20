Memur-Sen Başkanı Yalçın: "Bizim isteklerimizle makas farkı çok yüksek olan bir teklifle müzakere...
Memur-Sen üyelerinin detayları Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın konuşması ANKARA - Memur-Sen üyeleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde cüzdan bırakma eylemi yaptı.
20.08.2019 19:12
Memur-Sen üyelerinin detayları
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın konuşması ANKARA - Memur-Sen üyeleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde cüzdan bırakma eylemi yaptı.
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Kaynak: AA