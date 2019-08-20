Memur-Sen Başkanı Yalçın: "Bizim isteklerimizle makas farkı çok yüksek olan bir teklifle müzakere...

Memur-Sen Başkanı Yalçın: "Bizim isteklerimizle makas farkı çok yüksek olan bir teklifle müzakere...

Memur-Sen üyelerinin detayları Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın konuşması ANKARA - Memur-Sen üyeleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde cüzdan bırakma eylemi yaptı.

20.08.2019 19:12
Memur-Sen Başkanı Yalçın:

Memur-Sen üyelerinin detayları
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın konuşması ANKARA - Memur-Sen üyeleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde cüzdan bırakma eylemi yaptı.
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Memur-Sen Başkanı Yalçın:
Kaynak: AA
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