Memur-Sen Başkanı Yalçın: "2 milyon Türk lirası bağışla duyarlılığımızı kurumsal anlamda ortaya...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın konuşması ANKARA - Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Şimdi Vefa Zamanı" kampanyası ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na yardım bağışı ile...
31.03.2020 13:06 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:09
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın konuşması ANKARA - Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Şimdi Vefa Zamanı" kampanyası ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na yardım bağışı ile ilgili Memur-Sen Genel Merkezinde basın toplantısı düzenledi. (2)
Kaynak: AA