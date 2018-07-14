Memur-Sen Başkanı Şeker "Bu Kanlı Bir İşgal Girişimidir"

Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Numan Şeker 15 Temmuz'un yıl dönümü sebebiyle yaptığı açıklamada "Bu haince planlanmış kanlı kakışmaya karşı milletimiz inancını imkan, vatanını namusu için miğfer ve özgürlüğünü vazgeçilmez meşale olarak görmüş, destansı direnişiyle darbecileri yerle yeksan etmiş, ülkemiz topyekün dirilişe geçmiştir" dedi.

Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Numan Şeker, 15 Temmuz 2016' da yaşanan hain darbe girişiminin yıl dönümünde basın açıklaması yaptı. Şeker açıklamasında yüzyıllardır korunan barış ve kardeşlik duygularına sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Şeker hain darbe gecesini kanlı işgal girişimi olarak değerlendirerek halkın direnişine dikkat çekti. Türk milletinin tarih boyunca cesareti, direnişi ve istiklale meftun duruşuyla örnek olduğunu belirten Şeker sözlerine şöyle devam etti. "İstiklal ve istikbal ısrarını, ezanın aslında bir özgürlük çağrısı olduğu haykırışını, tarihten esen rüzgarlarla dalgalandırdığı bayrağını savunmaktan hiçbir surette çekinmeyeceğini geçmişten aldığı şuurla bir kez daha dosta düşmana göstermiştir. Bu toprakları yurt bellemenin bedelini şehit ve gazi olarak yine ödemiş, kutsal değerleri için kendini feda etmenin ilahi mükafatına her zaman iman etmiştir. 15 Temmuz, tarihten aldığı güçle medeniyet ve gönül coğrafyamızın umudu olan, tüm Müslümanları kardeşlik hukukuyla gözetmeye çalışan, adalet duygusuyla dünya mazlumlarının hakkını arama gayreti gösteren, emperyalizme yüksek sesle itiraz eden ülkemize karşı siyonist ve emperyalistlerin içerideki ırgatları ve mankurtlarıyla birlikte kalkıştıkları kanlı işgal girişimidir. Bu haince planlanmış kanlı kakışmaya karşı milletimiz inancını imkan, vatanını namusu için miğfer ve özgürlüğünü vazgeçilmez meşale olarak görmüş, destansı direnişiyle darbecileri yerle yeksan etmiş, ülkemiz topyekün dirilişe geçmiştir."

Kurtuluş mücadelesinde gösterilen azmin ve cesaretin aynısını 15 Temmuz'da da gösteren millete teşekkürü borç bildiklerini kaydeden Şeker, "Milletimiz, derin basireti ve hikmetiyle tehlikeyi anında görmüş, vatanın söz konusu olduğu bir durumda yaşamayı bile teferruat bilerek uçak ve helikopterlerle havadan bombalanan, zırhlı araçlarla, tanklarla tutulmuş sokaklara çıkmış, bendini yıkıp taşan sel gibi caddelere, alanlara akmış, adeta tek bir yumruk olup işgalci darbecilerin tepesine inmiştir. Üstten bomba ve roket atan uçaklara, tanklara, makineli tüfek mermilerinin karşısına, istiklal harbindeki gibi dirayet göstermiştir. Gece boyu canı ile kanı ile direnerek 2 binin üzerinde yaralı, 250 şehit veren milletimize o gece ilahi bir lütuf olarak geleceği ifade eden açık bir gök; sabahında, cesareti gösteren parlak bir güneş; sonrasında, mükafatı müjdeleyen bembeyaz bir ufuk armağan edilmiştir. 15 Temmuz, dış bağlantıları ile yüzyıl süren vesayet rejimine karşı milletimizin kazanımıdır. 15 Temmuz'da kendini büyük bir direnç, karşı konulmaz bir cesaret ve muhkem bir sadakat olarak gösteren bu ruh, tarihte bir anı olarak kalmamalı, bir ruh olarak tüm ülkeyi sarmalı, bir bilinç olarak her fertte yaşatılmalıdır. FETÖ ihanet şebekesinin örgütlenmesinin ana zeminini eğitimin imkanlarını kullanarak yapmış olmasından ders çıkarmak, bizim için son derece hayati bir öneme sahiptir. Vatan sevgisi, milli duygular ve insani değerler noktasında örnek insan yetiştirmesi gereken eğitim sistemimiz, güdümüne girdiği odaklardan aldığı emirle göz kırpmadan vatanına, milletine ihanet edebilen tiplerin çıkmasına müsait olabiliyorsa, sistemin zaaflarının tespit ve tadil edilmesine, vakit geçirilmeden de tahkim edilmesine büyük ihtiyaç vardır. 15 Temmuz, hepimizin değeri, ana istikameti, yönü; hür yaşamış, hür yaşayacak bir milletin yenilenen ruhu ve heyecanıdır" dedi. - BURSA