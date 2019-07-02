Memur-Sen Başkanı Bahşi güven tazeledi

Memur-Sen Elazığ İl Başkanı İbrahim Bahşi yeniden seçilerek güven tazeledi.

Memur-Sen İl Başkanı İbrahim Bahşi, Memur-Sen Konfederasyonu'na bağlı 13 şube başkanının katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda yapılan istişareler sonucu yeniden seçilerek güven tazeledi. Memur-Sen'e bağlı şube başkanlarının teveccühü ile göreve bir dönem daha devam edeceğini dile getiren Başkan Bahşi, Elazığ'daki memurların gür sesi olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Emek ve alın terinin karşılıksız kalmaması için mücadelelerini aynı heyecanla sürdüreceklerini vurgulayan Memur-Sen İl Başkanı İbrahim Bahşi, "Memurlarımızın sosyal ve ekonomik haklarının iyileştirilmesiyle beraber özgürlük alanlarının genişletilmesi için de gayret ve çabalarımızı artıracağız. Soylu sendikal mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA