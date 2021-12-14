Memur-Sen Afyonkarahisar İl Temsilcisi Keskin, 6. dönem toplu sözleşmesi hakkında açıklamada bulundu

Memur-Sen Afyonkarahisar İl Temsilcisi Ali Keskin, 6. dönem toplu sözleşmesi ile ilgili açıklama yaptı.

Keskin, yaptığı yazılı açıklamada, 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarını belirleyen 6. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde, Memur-Sen ile hükümetin mutabakata vararak kamu görevlileri için önemli kazanımlara imza attığını belirtti.

Toplu sözleşme sürecinde elde edilen kazanımları aktaran Keskin, "Sosyal medya, ulusal ve yerel basın yayın kuruluşları ile yapılan bilgilendirmelerle muhataplarımız gününde ve doğru bilgilere haiz olmuşlardır. Memur -Sen'de sendikacılık, yılda birkaç ay değil kesintisiz 12 aydır. Toplu sözleşme masasının yeniden dizaynı, ekonomik dalgalanma nedeniyle ek protokol çalışmaları ortadadır. 6. dönem toplu sözleşme sürecinde 350 kazanım elde edilmiştir." ifadesini kullandı.???????

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

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