Memur-Sen Afyonkarahisar İl Temsilcisi Arslan'dan "Ayasofya" açıklaması Memur-Sen Afyonkarahisar İl Temsilcisi Mustafa Arslan, Danıştayın, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin hakkın iadesi olduğunu belirtti.

Memur-Sen Afyonkarahisar İl Temsilcisi Mustafa Arslan, Danıştayın, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin hakkın iadesi olduğunu belirtti.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, Danıştayın aldığı kararın milletin 86 yıldır kanayan yarasının kapanmasına, bir caminin cemaatine yeniden kavuşmasına, fethin hukukunun korunmasına ve fethedenlerin emanetine sahip çıkılmasına dair hukuki zemin oluşturduğunu vurguladı.

Memur-Sen'in, kararın, tarihe ve kadime sahip çıkılması yönüyle onur duyduğunu aktaran Arslan, şunları kaydetti:

"86 yıllık yanlış hesap 567 yıllık hakikati silememiş, yanlış hesap millet iradesine çarpıp Danıştay'dan geri dönmüştür. Millet camisine, camii ise milletine kavuşmuş, mağdurluk ve mahzunluk sona ermiştir. Fatih'in iradesine ve fetih hukukuna uygun olarak Ayasofya'nın cami olduğunu, müze vasfının hükümsüz ve hukuksuz olduğunu tescilleyen ve Ayasofya Camii'ni asli hüviyetine kavuşturan Danıştay kararına ek olarak Ayasofya'nın yeniden camii olarak ibadete açılmasına yönelik kararı imzalayan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a milletimiz adına teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA