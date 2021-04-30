Memur-Sen Adana Temsilciliği kan bağışı kampanyası düzenledi
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Memur-Sen Adana Temsilciliği kan bağışı kampanyası düzenledi

Memur-Sen Adana Temsilciliği kan bağışı kampanyası düzenledi
Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Adana Şubesi tarafından ramazan süresince kan bağışı kampanyası başlattı.

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Adana Şubesi tarafından ramazan süresince kan bağışı kampanyası başlattı.

Memur-Sen Temsilcisi Mehmet Sezer ve beraberindeki sendika üyeleri, Kızılay Adana Şubesi Başkanı Halil Ahmet Çolak eşliğinde azalan kan stoklarının artırılmasına katkı sunmak için Türk Kızılay Adana Şubesine gelerek form doldurdu.

Yapılan incelemenin ardından Sezer ve sendika üyeleri kan bağışında bulundu.

Sezer, yaptığı açıklamada, kan bağışı etkinliğinin geleneksel hale gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türk Kızılay ile kriz zamanlarında, insani yardım kampanyalarında da birlikte çalıştıklarını ifade eden Sezer, "Kan verme etkinliği önemli bir etkinlik bir farkındalık oluşturmak istedik. Tam kapanma zamanına denk geldi ama buna rağmen üyelerimiz duyarlılık gösterdi. İftarlarını yapan arkadaşlarımız kan vermek için buraya geldiler. " diye konuştu.

Sezer, Kızılay Adana Şubesi personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Türk Kızılay Adana Şube Başkanı Halil Ahmet Çolak da salgın süreci ve ramazan ayı olması nedeniyle kan stoklarının azaldığını belirtti.

Kızılay'a kan vermek için randevu oluşturan vatandaşların tam kapanma sürecinde belirli saat aralığında kısıtlamadan muaf tutulduğunu ifade eden Saygılı, şöyle konuştu:

"Bu tür etkinlikler ve kampanyalarla, hastanelerde şifa bekleyen, ameliyat için kan bekleyen kıymetli hemşehrilerimize şifa olacağını düşünüyoruz. Bugün birlik ve beraberlik zamanı salgın süreci dünyayı kasıp kavururken ülkemizde de çok ciddi tedbirler alınıyor, kısıtlamaya geçmiş olduk bunu bir fırsat bilerek duyarlı her 18-65 yaş aralığındaki kardeşlerimiz gelmeli ve Kızılay noktalarına uğramalı ve kan bağışı yaparak tanımadığı ve bilmediği birilerine iyiliği bulaştırmalı. "

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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