Memur-Sen Adana Temsilciğinden Kızılay'a kan bağışı
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Memur-Sen Adana Temsilciğinden Kızılay'a kan bağışı

Memur-Sen Adana Temsilciğinden Kızılay'a kan bağışı Adana'da, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) yöneticileri ve üyeleri, kan stokları azalan Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Memur-Sen Adana Temsilciğinden Kızılay'a kan bağışı
13.05.2020 23:11 | Son Güncelleme: 13.05.2020 23:13

Memur-Sen Adana Temsilciğinden Kızılay'a kan bağışı

ADANA - Adana'da, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) yöneticileri ve üyeleri, kan stokları azalan Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle Türkiye'de Kızılay'ın kan stokları yüzde 70'in altına düştü. Türk Kızılay'ı hastanelerdeki kan ihtiyacı karşılamak adına vatandaşları kan verme çağrısında bulundu. Kan verme çağrısına kulak veren Memur-Sen Adana İl Temsilciliği, yöneticileri ve üyeleriyle Kızılay'ın kan verme merkezine giderek kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay'ı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı," Kıymetli kardeşlerimiz, tanımadıkları, görmedikleri ve bilmedikleri kişilere kanı iyiliği bulaştırma adına bağış yapacaklar. Çünkü kan sürekli bir ihtiyaçtı r, canlı operasyondur. Herkesi duyarlı davranmaya kan bağışı yapmaya davet ediyorum" dedi.

Memur Sendikaları Konfederasyonu Adana İl Temsilcisi Mehmet Sezer," Memur-Sen teşkilatlarımız tüm Türkiye'de örgütlenerek, Kovid-19 salgını nedeniyle duran hayat, sokağa çıkamayan insan, yapılamayan kan bağışları gibi birçok sorun nedeniyle Kızılay'ın azalan kan stoklarını arttırmak için gücünü seferber ediyor. Kızılay ve Memur-Sen kriz zamanlarında, insani yardım kampanyalarında, kısaca insanı yaşatmayı amaçlayan bütün alanlarda hep birlikte çalıştı. Şimdi de insanı yaşatmak için yine Kızılay'la bir aradayız. Bugün, " İftardan Sonra Kan Vermeye Kızılay'a" çağrımıza uyan Memur-Sen Adana İl Temsilciliğimize bağlı sendikalarımızın başkan ve üyeleriyle, Kızılay'ın kan stoklarına katkı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sezer son olarak," Sağlık çalışanlarımızın elinden şifa bulan ve korona virüsü atlatan, sayıları yaklaşık 100 bine ulaşan vatandaşımızı da Kızılay'ın bu çalışmasına ve çağrısına destek vermeye davet ediyorum" dedi.

Memur-Sen Adana Temsilciğinden Kızılay'a kan bağışı

Kaynak: İHA

Manşet

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