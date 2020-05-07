Memur-Sen açlık-yoksulluk sınırını açıkladı
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Memur-Sen açlık-yoksulluk sınırını açıkladı

Memur-Sen açlık-yoksulluk sınırını açıkladı
07.05.2020 08:20 | Son Güncelleme: 07.05.2020 08:20

Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Mesut Öner sendikaları tarafından her ay yapılan açlık-yoksulluk araştırmasının nisan ayı sonuçlarını paylaştı.

Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Mesut Öner sendikaları tarafından her ay yapılan açlık-yoksulluk araştırmasının nisan ayı sonuçlarını paylaştı.

Nisan ayı açlık sınırının 2 bin 492 lira, yoksulluk sınırının ise 6 bin 986,5 lira olduğunu belirten Mesut Öner, "Bu zorlu süreçte Memur-Sen olarak 'Biz bize yeteriz Türkiyem' dedik üzerimize düşeni yaptık. Bu bağlamda 2 milyon TL nakdi, 1.5 milyon TL de kumanya için destekte bulunduk." dedi.

Yapılan araştırmaya göre nisan ayında mart ayına göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 1,78'lik bir artış yaşandığını ifade eden Öner, "Nisan ayında göze çarpan en büyük artışlar yüzde 46,18 artışla sarımsak, yüzde 37,5 artışla kuru soğan, yüzde 31,02 artışla patates, yüzde 30,45 artışla kivi; en çok göze çarpan düşüşler ise yüzde 43,57 azalışla patlıcan, yüzde 36,99 azalışla salatalık, yüzde 34,23 azalışla kabak, yüzde 20,44 azalışla sivri biber madde fiyatlarında yaşandı. Aydınlanma madde fiyatında ise nisan ayında mart ayına göre herhangi bir değişim gözlemlenmedi. Nisan ayında mart ayına göre ısınma madde fiyatlarında ortalama yüzde 2,49'luk bir düşüş gözlenirken; nisan ayında mart ayına göre barınma madde fiyatlarında yüzde 0,4'lük bir artış oldu." dedi.

Ulaşım ve haberleşme madde fiyatlarında düşüş yaşandı

Nisan ayında mart ayına göre ulaşım madde fiyatlarında yüzde 1,29'luk bir düşüş olduğuna dikkat çeken Öner, açıklamalarına şu şekilde devam etti: "Mart ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 3,62 artışla araçların tamirine ve bakımlarına ödenen ücretler fiyatlarında olduğu gözlendi. Eğitim-kültür madde fiyatlarında mart ayına göre değişimin yüzde 4,31 artışla tablet, yüzde 2,26 artışla oyun konsolu, yüzde 1,41 artışla yazım ve çizim kağıtları madde fiyatlarında olduğu gözlendi. Giyim madde fiyatlarında Mart ayına göre en göze çarpan değişimler yüzde 9,7 artışla çocuk gömleği, yüzde 7,32 artışla etek, yüzde 7,12 artışla elbise, yüzde 3,45 artışla takım elbise madde fiyatlarında oldu. Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında yüzde 2,76'lık bir artış gözlendi. Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında mart ayına göre en göze çarpan değişimin yüzde 10,31 artışla parfümler madde fiyatlarında olduğu tespit edildi. Nisan ayında mart ayına göre sağlık madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 0,71'lik bir artış olarak gözlenirken, en göze çarpan değişimlerin yüzde 2,27 artışla tansiyon aleti; yüzde 0,08 azalışla numaralı gözlük cam ve çerçevesi fiyatlarında olduğu tespit edildi." - MANİSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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