Memur-Sen açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı

Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, Memur-Sen tarafından her ay düzenli olarak yapılan 'Açlık-yoksulluk' araştırmasının ekim ayı sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, Memur-Sen tarafından her ay düzenli olarak yapılan 'Açlık-yoksulluk' araştırmasının ekim ayı sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Yapılan araştırmaya göre Türkiye'deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 494,7 TL, yoksulluk sınırı ise 7 bin 272,9 TL olarak tespit edildi.

Ekim ayında Türkiye'deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 2 bin 494,7 TL, yoksulluk sınırının ise 7 bin 272,9 TL olarak tespit edildiğini belirten Öner, "Yapılan araştırmaya göre ekim ayında eylül ayına göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 1,95'lik bir artış yaşandı. Ekim ayında göze çarpan en büyük artışlar yüzde 26,34 artışla kabak, yüzde 22,31 artışla salatalık, yüzde 19,68 artışla kavun, yüzde 16,74 artışla yumurta; en çok göze çarpan düşüşler ise yüzde 30,94 azalışla limon, yüzde 13,17 azalışla patlıcan, yüzde 12,48 azalışla elma, yüzde 8,07 azalışla havuç madde fiyatlarında yaşandı. Aydınlanma madde fiyatında ise ekim ayında eylül ayına göre değişim yüzde 5,76'lık bir artış olarak gözlemlendi. Ekim ayında eylül ayına göre ısınma madde fiyatlarında ortalama yüzde 1,58'lik bir artış gözlenirken; ekim ayında eylül ayına göre barınma madde fiyatlarında yüzde 0,93'lük bir artış oldu." dedi.

Giyim ve sağlık madde fiyatlarında artış yaşandı

Ekim ayında eylül ayına göre giyim fiyatlarında ise ortalama yüzde 4,6'lık bir artış gözlendiğini vurgulayan Öner, açıklamalarına şu şekilde devam etti: "Giyim madde fiyatlarında eylül ayına göre en göze çarpan değişimler yüzde 38,58 artışla erkek kazağı, yüzde 30,77 artışla kadın hırkası, yüzde 19,83 artışla bot madde fiyatlarında oldu. Bununla birlikte giyim madde fiyatlarında eylül ayına göre düşüş gözlemlenmedi. Ekim ayında eylül ayına göre sağlık madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 1,05'lik bir artış olarak gözlenirken, en göze çarpan değişimlerin yüzde 1,93 artışla derece, yüzde 1,64 artışla tansiyon aleti fiyatlarında olduğu tespit edildi. Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında yüzde 1,45'lik bir artış gözlendi. Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında eylül ayına göre en göze çarpan değişimin yüzde 3,23 artışla makyaj malzemeleri madde fiyatlarında olduğu tespit edildi. Bununla birlikte kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında eylül ayına göre yüzde 1,62 azalışla sabun madde fiyatında düşüş gözlemlendi. Çevre ve su madde fiyatlarında yüzde 1,87'lik bir artış yaşandı. Çevre ve su madde fiyatlarında eylül ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 5,86 artışla pencere (PVC), yüzde 1,89 artışla musluk madde fiyatlarında olduğu gözlendi."

Ulaşım madde fiyatlarında artış yaşandı

Ekim ayında eylül ayına göre ulaşım madde fiyatlarında yüzde 0,78'lik bir artış olduğunu kaydeden Öner, "Eylül ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 5,89 artışla araçların tamir ve bakımına ödenen ücretlerde olduğu gözlendi. Bununla birlikte ulaşım madde fiyatlarında eylül ayına göre yüzde 5,4 azalışla vapur ücreti şehir hatları madde fiyatlarında düşüş gözlemlendi. Ekim ayında eylül ayına göre haberleşme madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 0,6'lIk bir artış olarak yansıdı. Haberleşme madde fiyatlarında Eylül ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 2,17 artışla telefon onarımı; yüzde 0,82 azalışla telefon görüşme ücreti madde fiyatlarında olduğu gözlendi. Eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 0,58'lik bir artış oldu. Eğitim-kültür madde fiyatlarında eylül ayına göre değişimin yüzde 7,63 artışla tablet, yüzde 7,03 artışla tiyatro madde fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 24,42 azalışla yurtiçi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 1,68 azalışla oyuncak fiyatlarında düşüş olduğu tespit edildi." dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı