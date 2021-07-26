Son dakika! Memur-Sen kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti
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Son dakika! Memur-Sen kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti

Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım - Haberler | Ekonomi

Son dakika! Memur-Sen, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti.

Memurlar 2022-2023 zam taleplerini bugün hükümete iletti. Sendika, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam talebinde bulundu. 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam istendi.

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, "5'nci dönem toplu sözleşmenin zararları görülmeli, 600 lira seyyanen zamla kayıplar giderilmelidir. Kamu görevlilerinin maaşlarına/ücretlerine, hakem kararıyla üretilen 5'nci dönem toplu sözleşmenin oluşturduğu maaş-gelir kaybını tazmin etmek amacıyla net 600 lira tutarında seyyanen zam yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Toplu sözleşme süreci başlarken, 2 Ağustos'ta yapılacak ilk görüşme öncesinde sendikanın teklifleri şöyle sıralandı:

  • Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine; 1 Ocak 2022'den geçerli olmak üzere yüzde 21, 1 Ocak 2023'den geçerli olmak üzere yüzde 17 zam yapılsın.
  • Kamu görevlilerinin aylık, yan ödeme ve taban aylık katsayılarına; 1 Ocak 2022'den geçerli olmak üzere yüzde 3, 1 Ocak 2023'den geçerli olmak üzere yüzde 3 refah payı artışı yapılsın.
  • 5. Dönem Toplu Sözleşmenin zararları tazmin edilsin, kamu görevlilerine 31.12.2021 tarihi itibariyle net 600 TL seyyanen zam verilsin.
  • En düşük memur maaşı yükseltilmeli, ilk yıl 1.644 TL, ikinci yıl 1.206 TL Zam verilmeli. Teklifimizle 4.239 TL olan en düşük memur maaşı (Hizmetli bekâr – 2021 Temmuz); 1 Ocak 2022'de 5.883 TL, 1 Ocak 2023'de 7.089 TL olacak.
  • Gelir vergisinde yüzde 15'lik oranı aşan kısım kamu işverenince ödensin.
  • Kamu görevlilerinin yıl içerisindeki maaş ve gelir kaybı tazmin edilsin.
  • Taban aylığından gelir vergisi kesilmesin.
  • Yerel yönetimler dâhil kamuda mevcut sözleşmeli statüde çalışan personel kadroya geçirilsin, sözleşmeli personel istihdam etme yanlışına son verilsin.
  • Vekil ebe, vekil hemşire, vekil imam, usta öğretici ve fahri Kur'an kursu öğreticisi olarak görev yapanlar kadroya geçirilsin.
Son dakika! Memur-Sen kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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Son dakika! Memur-Sen kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti - Haberler Ekonomi
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