Memur-Sen, 5. Dönem Toplu Sözleşme teklifini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına sundu

Memur-Sen, 5. Dönem Toplu Sözleşme teklifini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına sundu

Sendika temsilcilerinin salona girişi Sendika temsilcilerinden görüntüler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un gelişi Görüşmeden detaylar ANKARA - Memur-Sen, 1 Ağustos'ta başlayacak 5.

Sendika temsilcilerinin salona girişi
Sendika temsilcilerinden görüntüler
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un gelişi
Görüşmeden detaylar ANKARA - Memur-Sen, 1 Ağustos'ta başlayacak 5. Dönem Toplu Sözleşme öncesinde, yetkili konfederasyon olarak teklifini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına sundu.

Kaynak: AA
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