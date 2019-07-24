Memur-Sen, 5. Dönem Toplu Sözleşme teklifini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına sundu

Sendika temsilcilerinin salona girişi

Sendika temsilcilerinden görüntüler

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un gelişi

Görüşmeden detaylar ANKARA - Memur-Sen, 1 Ağustos'ta başlayacak 5. Dönem Toplu Sözleşme öncesinde, yetkili konfederasyon olarak teklifini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına sundu.

Kaynak: AA