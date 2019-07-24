Memur-Sen, 5. Dönem Toplu Sözleşme teklifini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına sundu
Sendika temsilcilerinin salona girişi Sendika temsilcilerinden görüntüler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un gelişi Görüşmeden detaylar ANKARA - Memur-Sen, 1 Ağustos'ta başlayacak 5.
Sendika temsilcilerinin salona girişi
Sendika temsilcilerinden görüntüler
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un gelişi
Görüşmeden detaylar ANKARA - Memur-Sen, 1 Ağustos'ta başlayacak 5. Dönem Toplu Sözleşme öncesinde, yetkili konfederasyon olarak teklifini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına sundu.
Kaynak: AA
Gölde cinsel ilişkiye giren çifti polis zorla sudan çıkardı! Olay cep telefonu kamerasına kaydedildi
Son Dakika Haberleri