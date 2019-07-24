Memur-Sen, 2020-2021 toplu sözleşmesinde taban aylığa seyyanen 200 TL, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci...
Memur-Sen, 2020-2021 toplu sözleşmesinde taban aylığa seyyanen 200 TL, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve 1. yıl yüzde 3, 2. yıl yüzde 2 refah payı talep etti.
Memur-Sen, 2020-2021 toplu sözleşmesinde taban aylığa seyyanen 200 TL, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve 1. yıl yüzde 3, 2. yıl yüzde 2 refah payı talep etti. - ANKARA
Kaynak: İHA
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