Memur Sen 1 Milyon Üye Sayısı ile Birinciliği Kaptırmadı

Kamu görevlileri sendikalarının ve konfederasyonlarının 2017 yılı üye sayılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tebliğine göre Memur-Sen 997 bin 89 üye sayısıyla kamu sendikacılığında birinci sırada yer aldı.



Memur-Sen il binasında konuyla ilgili açıklama yapan Memur-Sen İl Başkanı Aydın Kalkan, Memur-Sen'e söz konusu başarıyı sağlayan kamu görevlilerine teşekkür etti. Memur-Sen'in başarısını, milli değerlerle uyumlu sendikacılık ve ülke sorunlarına yönelik çözüm odaklı yaklaşımlara bağlayan Başkan Aydın Kalkan, "Söz konusu tebliğe göre, sendika üyesi 1 milyon 694 bin 323 kamu görevlisinin yüzde 59,19'u Memur-Sen'e bağlı sendikalara üyedir. 2016 yılında sendika üyesi kamu görevlilerinin yüzde 54,51'i Memur-Sen'e bağlı sendikaların üyesiydi. Memur-Sen bu yıl, sendika üyesi kamu görevlilerinden Memur-Sen'e üye olanların oranını 5 puanın üzerinde artırmış ve geçen yıla göre de üye sayısını 41 bin 57 kişi (yüzde 4,2) artırmıştır. İkinci ve üçüncü sıradaki konfederasyonlar ise toplamda 78 bin 636 üye kaybetmiş ve yüzde 12,2 oranında küçülmüştür. Bu çerçevede, sendika üye sayılarına ilişkin tebliğ, Memur-Sen kararlı büyümesini, rakiplerinin de önlenemez erimesini de tescil etmektedir" dedi.



Hedef, sendikacılığı hakkıyla yapmak



Memur-Sen'in söz konusu başarısını, 'en büyük olmaz hazzını' yaşama fırsatı olarak değil, 'en iyiyi, en doğruyu, en güzeli yapma hedefiyle sendikacılığın hakkını verme imkanı' olarak gördüklerini kaydeden Aydın Kalkan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu itibarla, güvenleriyle gücümüze güç katan, üyelikleriyle örgütlülük noktasında kararlı tavır ortaya koyan kamu görevlilerine şükranlarımızı arz ediyor, akademik hizmet sendikacılığı yaklaşımından taviz vermeden, duruş sendikacılığıyla sendikacılığın itibarını, kuruş sendikacılığının hakkını vererek kamu görevlilerinin mali ve sosyal imkanlarını, kamu görevlilerinin çalışma şartlarını insan onuruna uygun hale getirecek kazanımları artırmaya devam edeceğimize söz veriyoruz. Memur-Sen'in soylu mücadelesine değer katan ve üye sayısının 1 milyonu bulmasını sağlayan Konfederasyonumuzun ve sendikalarımızın genel merkez yönetimlerinin, şube ve il yönetimlerinin, ilçe ve işyeri temsilcilerinin, komisyonlarımızın sendikal öncülerine, üyelerine ve her birinin ailelerine akıttıkları ter, ayırdıkları zaman, gösterdikleri fedakarlık ve sahip oldukları basiret ve vazgeçmedikleri feraset için ayrı ayrı teşekkür ediyoruz."



Toplu sözleşme için büyük imkan



Üye sayısındaki başarının Ağustos ayında gerçekleştirilecek olan 4. Dönem Toplu Sözleşme'yi de olumlu etkileyeceğine inandıklarını belirten Aydın Kalkan, "Yeni kazanımların elde edilmesi, kazanılmış hakların korunması, iş güvencesine yönelik olumsuz cümlelerin son bulması noktasında önemli bir zemin olacak olan 4. Dönem Toplu Sözleşme'nin arifesinde olduğumuz bu süreçte, Resmi Gazete'de yayımlanan üye sayıları, rakip sendikaların yetkili oldukları dönemde pazarlık masasından eli boş döndükleri dönemin açığını kapatmak noktasında üyemiz ya da değil bütün kamu görevlilerinin Memur-Sen'e olan güvenini ve Memur-Sen'den bu noktadaki beklentilerini de tescillemektedir. Bu vesileyle, 4. Dönem Toplu Sözleşme sürecinin kamu görevlilerinin yeni hakları, hak ektikleri mali imkanlara ve çalışma şartlarına sahip olmasını sağlayacak bir içerikle sonuçlanması noktasındaki çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü de deklare ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ