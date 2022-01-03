Memur maaşları, toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla yüzde 27,9 arttı - Haberler Ekonomi
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Memur maaşları, toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla yüzde 27,9 arttı

Memur maaşları, toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla yüzde 27,9 arttı
AA / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi

Devlet memurları, toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla maaşlarını yüzde 27,9 zamlı alacak.

Devlet memurları, toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla maaşlarını yüzde 27,9 zamlı alacak.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Aralık 2021 dönemi enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen yılın ikinci yarısında yaklaşık yüzde 25,5 arttı. Böylece 6 aylık dönemde, geçen yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme kapsamında yapılan yüzde 3'lük zam aşıldı. Bu nedenle yaklaşık yüzde 22,9'luk enflasyon farkı ortaya çıktı.

Bu yılın ilk yarısında uygulanacak toplu sözleşme hükmü doğrultusunda memur maaşlarına yüzde 5 artış yapılması öngörülüyor. Buna göre yüzde 22,9'luk enflasyon farkının eklenmesiyle memur, sözleşmeli ve memur emeklilerinin maaş ve aylık artışları yüzde 27,9 oldu.

Öte yandan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında artacak. Bu oran yaklaşık yüzde 25,5'e karşılık geliyor.

TÜİK'in açıkladığı rakama göre enflasyon, Aralık 2021'de yüzde 13,58 artarken, yıllık bazda yüzde 36,08 oldu.

TÜİK'in açıkladığı rakama göre enflasyon, Aralık 2021'de yüzde 13,58 artarken, yıllık bazda yüzde 36,08 oldu.

 Son dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek! 2021 yılı enflasyonu yüzde 36,08 oldu

Son dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek! 2021 yılı enflasyonu yüzde 36,08 oldu

 Tüm gözler bu toplantıda! Kabine'nin gündeminde merakla beklenen zam oranları var

Tüm gözler bu toplantıda! Kabine'nin gündeminde merakla beklenen zam oranları var

AA / Merve Özlem Çakır - Ekonomi Haberleri

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