Memur maaşları için toplu sözleşme pazarlığı başladı (2)
İLK GÖRÜŞME SONA ERDİKamu İşveren Heyeti temsilcileri ile sendikalar arasında ilk görüşme sona erdi.
İLK GÖRÜŞME SONA ERDİ
Kamu İşveren Heyeti temsilcileri ile sendikalar arasında ilk görüşme sona erdi. Hükümetin memurlara zam teklifini 16 Ağustos'ta yapacağı öğrenildi.
Kaynak: DHA
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