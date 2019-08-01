Memur maaşları için toplu sözleşme pazarlığı başladı (2)

Memur maaşları için toplu sözleşme pazarlığı başladı (2)

İLK GÖRÜŞME SONA ERDİKamu İşveren Heyeti temsilcileri ile sendikalar arasında ilk görüşme sona erdi.

1.08.2019 18:49
Memur maaşları için toplu sözleşme pazarlığı başladı (2)

İLK GÖRÜŞME SONA ERDİ
Kamu İşveren Heyeti temsilcileri ile sendikalar arasında ilk görüşme sona erdi. Hükümetin memurlara zam teklifini 16 Ağustos'ta yapacağı öğrenildi. 


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et