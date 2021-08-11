Memur maaş zammı ne kadar oldu 2021? Yeni memur zammı 2022 ne kadar olacak?
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Memur maaş zammı ne kadar oldu 2021? Yeni memur zammı 2022 ne kadar olacak?

Memur maaş zammı ne kadar oldu 2021? Yeni memur zammı 2022 ne kadar olacak?
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Son Dakika: 700 bin kamu işçisinin zam görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Hükümet ve işçi konfederasyonlarının üzerinde anlaştığı zam oranı gün içinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Peki, Memur maaş zammı ne kadar oldu 2021? Yeni memur zammı 2022 ne kadar olacak? Memur zammı 2022 ne kadar olacak? Memur zammı ne zaman belli olur?

Hükümet ve işçi konfederasyonları, kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü üzerinde anlaşma sağladı. Tarafların üzerinde anlaştığı zam oranı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda saat 14.30'da düzenlenecek imza töreninde kamuoyuyla paylaşılacak. Peki, Memur maaş zammı ne kadar oldu 2021? Yeni memur zammı 2022 ne kadar olacak? Memur zammı 2022 ne kadar olacak? Memur zammı ne zaman belli olur? İşte detaylar haberimizde...

MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Hükümet ve işçi konfederasyonları, kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü üzerinde anlaşma sağladı. Tarafların üzerinde anlaştığı zam oranı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda saat 14.30'da düzenlenecek imza töreninde kamuoyuyla paylaşılacak.

GÖRÜŞMELER 31 MAYIS'TA BAŞLAMIŞTI

Bakanlıklar, üniversiteler, hastaneler, il özel idareleri, demiryolları, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santrallerinin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüyle ilgili süreç 31 Mayıs'ta başlamıştı.

TÜRK-İŞ VE HAK-İŞ TALEPLERİ ORTAK BELİRLEMİŞTİ

Türk-İş ve Hak-İş'in en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya yükseltilmesi, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 ay için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep etmişti.

HÜKÜMETİN İLK TEKLİFİ

Hükümet ise talebe; brüt ücreti 3 bin 577-3 bin 750 lira arası olanlara 100 lira, brüt ücreti 3 bin 750-4 bin lira arası olanlara 60 lira seyyanen zam ile yılın ilk 6 ayı yüzde 9, ikinci 6 ay yüzde 5 artı enflasyon farkı teklifiyle karşılık vermişti.

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